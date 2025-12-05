賴政府禁小紅書 名醫諷「世界唯一」：手段比蔡政府更粗殘

針對內政部封鎖大陸社群平台小紅書，名醫沈政男今（5）日在臉書發文批評，直言是「世界第一與唯一」，更表示賴政府以打詐為名禁止三百多萬台灣用戶使用小紅書，根本是過當舉措，名為打詐實為更粗殘的抗中保台。

內政部下令封鎖小紅書一年。（圖／資料照）

沈政男指出，內政部宣稱「美國德州直接禁用小紅書」是假訊息，事實上德州僅禁止公部門使用，民眾仍可下載使用，更不會直接切斷網路連結。

沈政男表示，內政部引用《詐欺犯罪危害防制條例》第四十二條作為法源依據。該條文規定各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置必要時，得令網際網路接取服務提供者對詐欺網站進行停止解析或限制接取。他質疑條文明確要禁的是詐欺網站，為何整個社群平台都被禁掉，認為應該針對懷疑的詐欺網站處理，而非連帶把三百多萬善良用戶一併禁用。

名醫沈政男。（圖／中天新聞）

針對內政部提及國家安全局進行資安檢測，小紅書十五項指標全數未合格一事，沈政男反問根據什麼法規來禁掉小紅書，詐欺案跟國安有何關係。他指出若以此標準，微博、抖音、微信及百度雲盤等中製app都有九到十三項不等的資安違規，接下來這些平台都會被禁。

沈政男提到，內政部表示小紅書在台灣沒有法律代表人，且透過海基會通知大陸總公司完全不回應。他認為這彰顯台灣跟大陸完全沒有來往，人家根本不理會台灣官方訊息的離譜現狀。他更質疑如果海基會透過海協會聯絡小紅書總公司，或者聯合起來打詐，小紅書敢不回應嗎？

沈政男指出從今年三月陸配因武統言論遭驅逐就可看出，這是第一步，接下來還有更多以國安為名、斷絕兩岸交流、壓制異己言論的舉措。他表示當時陸委會就強調一直高度懷疑小紅書的統戰疑慮，也強調有必要從法制面規管。沈政男認為表面上以打詐為名封鎖小紅書，其實就是抗中保台的一環，只是手段比蔡政府更粗殘。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

沈政男進一步指出，「賴總統表示一國兩制應該變成不能採的紅線」，但他認為如果綠營成為國會多數，黑熊那一套認知作戰邪說就會滲透到台灣的六法全書成為法條，只要講一國兩制就可能被懲罰。他表示接下來的目標就是其他中製app，目的就是為了斷絕兩岸一切交流，免得台灣人尤其是年輕人被認知作戰、被統戰，變成匪諜、在地協力者與中共同路人。

沈政男強調，有網友說台灣回到戒嚴時代。他指出戒嚴時代查禁是一家家書局去搜書，現在只要把插頭拔掉，三百萬人馬上就斷電，從此只能看台灣的大內宣。貼文底下有網友留言表示這就是戒嚴，連書局都不讓開。也有網友表示只要下載免費VPN一樣可以使用，資訊是無法阻擋的。另有網友認為這樣的政策只會引起更大的反彈，政府要小心。

