賴政府禁小紅書，綠支持者不挺？館長震驚「青鳥男神」也跳車：民進黨完了

​內政部日前宣布即起對中國社交APP「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。過往力挺大罷免的台派網紅「八炯」溫子渝也在最新影片中表態，直言對民進黨政府「很失望」，甚至表示「2026年這麼想下來休息，那就這樣吧」，不滿的言詞引發外界關注。對此，館長陳之漢在直播中驚呼，連青鳥男神都「跳車」，這背後的意義不容小覷，民進黨封小紅書已經得罪年輕世代。

內政部依據法條，認為小紅書沒有遵守4條件，「未在台設立法律代表人、資安檢測15項全數不合格、涉及大量詐騙案件、無法依法提供政府要求的資料」，因此宣布封禁1年。八炯日前發影片指出，明明是藍綠白共同立法，執政黨禁小紅書卻獨扛罵名，一般民眾沒有時間聽你講這些硬生生的法條，民進黨為什麼一開始不把重點放在「小紅書不配合監管」，讓一起通過的人反踩一腳？直呼對民進黨的操作很失望。

對此，館長陳之漢在直播中表示，小紅書遭封禁一事連八炯也跳車了，「你就知道民進黨今天封小紅書有多麼愚蠢」，八炯是青鳥的神、台灣台派的神，這種咖以前都不批評民進黨的，但他這一波實在是沒辦法了，因為自從726、823大罷免之後，直到現在12月，民進黨一蹶不振，他認為八炯也是有腦袋有眼睛的，「連這種人都會跳車，民進黨完了」。

館長陳之漢認為，民進黨的年輕支持者正在流失，他也怒嗆綠營「不會玩政治就不要玩」，民進黨執政將滿10年，政績到底是什麼？這10年民進黨到底做了哪些重大建設？​廢核政策耗費鉅額，包括核四投入上千億、核三燃料棒送回美國逾百億，加上綠能政策爭議，導致台電累積逾5000億元負債，十年下來「台灣浪費一萬個億」，批評電費仍多次調漲，花了多少民脂民膏，民進黨因這些政策導致巨大損失，「土城看守所都不夠關」。

