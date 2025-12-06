賴政府禁小紅書！馬文君揪疑點：民進黨又在操弄抗中保台？

小紅書因被認定涉及詐欺風險，內政部祭出為期一年的「停止解析」措施，引發用戶強烈反彈。國民黨立委馬文君質疑，民進黨政府是否又在操弄「抗中保台」，而非單純「防詐」。

馬文君。（圖／中天新聞）

馬文君今天表示，內政部昨天宣布將封鎖中國大陸的社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書上2024年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損，且小紅書母公司對政府的改善要求「已讀不回」。台灣詐騙嚴重，臉書社團及LINE群組的詐騙層出不窮，詐騙案及金額更多、更龐大，卻未見內政部、數發部有更強硬手段，也沒要禁止社群在台營運，這樣的選擇性執法，她懷疑民進黨政府又在操弄「抗中保台」，而非單純「防詐」。

內政部封鎖小紅書。（圖／美聯社）

馬文君指出，小紅書分享的多是旅遊攻略、好吃餐廳，美妝穿搭等生活資訊，而非政治，也很受台灣年輕人青睞，如今賴政府卻不分青紅皂白，一刀切地封鎖，剝奪台灣民眾的上網自由與資訊選擇權，而今天禁小紅書，明天會不會是要禁抖音或其他中國大陸的軟體呢？

小紅書遭內政部封鎖。（圖／美聯社）

馬文君認為，賴政府若真心要打擊詐騙，應該一視同仁，全面檢討各平台的資安與法律責任，而不是挑選特定平台封鎖，製造政治對立與矛盾，更不該犧牲台灣民眾的言論及上網自由，「民進黨執政後，台灣民主沒有更進步，反而越走越回去，之前不少國人還在消遣在中國上個臉書、Youtube都要翻牆，沒想到在2025年的今天，在台灣滑手機查查旅遊攻略、看看美妝資訊也要翻牆！」

