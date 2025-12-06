賴政府禁小紅書1年 鍾沛君：需保護的是執政者神經

內政部4日以涉及詐騙案件1706件、財產損失逾2億元為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。國民黨台北市議員鍾沛君在臉書批評，小紅書充滿彩妝試色、開架保養評比、學生穿搭分享等生活內容，台灣真正需要被保護的，是執政者脆弱的神經。

鍾沛君。（圖／資料照）

鍾沛君5日在臉書指出，Facebook廣告、Google廣告、Line群組詐騙橫行，去年全台詐騙損失超過500億元，最大宗的都是這幾個平台，民進黨政府通通不敢開刀，反過來對一個只有300萬用戶的小紅書大動干戈。她質疑，真正的大本營不敢動，先把美妝、旅遊、穿搭這種生活平台開刀，這是打詐還是逢中必反、順便交一份「抗中保台」作業。

廣告 廣告

賴政府封鎖小紅書1年。（圖／美聯社）

鍾沛君表示，打開小紅書平台，其實是滿滿的彩妝試色、開架保養評比、學生在分享怎麼用五百塊搭出一週穿搭，或是小資族教你怎麼排清邁、首爾三天兩夜行程。這種教你畫臥蠶、找咖啡廳、比價行李箱的地方，使用者還包括許多亞洲觀光客，他們透過小紅書分享，小紅書也成為許多台灣店家行銷的平台。

她批評民進黨政府斷了店家的商機，在民進黨眼中居然是毒蛇猛獸、統戰前線，看起來台灣真正需要被保護的，是執政者脆弱的神經。鍾沛君認為，政府可以要求下架詐騙帳號、強化金流監管，或跟其他國際平台一樣談制度、談責任分攤，結果卻是一刀封掉很多女孩每天滑的妝容靈感、旅遊攻略、網拍評價，順便逼大家去研究怎麼翻牆。

鍾沛君砲轟，這種「打詐打不到詐騙集團，先打到自己人民」的操作，大概也只有進步黨做得到，嘴巴說守護自由民主，實際上卻在幫台灣版本的防火長城，一磚一瓦蓋起來。

延伸閱讀

強吻鍾沛君遭判刑11月 朱學恒「獄中表現良好」明將出獄

政院版財劃法無試算數字怎麼談？蔣萬安質疑：算不出來還是蓋牌

嘲諷鍾沛君遭性騷連綠營都不挺 翁達瑞怒反嗆：放冷箭？