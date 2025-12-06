賴政府稱新核能技術重新定義「非核家園」 王鴻薇：神也是你、鬼也是你

國民黨立委王鴻薇。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

行政院長卓榮泰昨稱，未來若新式核能技術研發成功可供商轉，那可能就要重新思考「非核家園」的定義。國民黨立委王鴻薇上午質疑，卓這是賴皮的說法，哪有什麼樣新的定義？不過就是民進黨的雙標、騙騙騙而已。

王鴻薇表示，從台電提出核二、三廠重啟評估，印證已經丟掉非核家園神主牌，已經證明非核家園行不通；而現在明明就是非核家園已玩不下去，賴政府還要假裝美化、神話說非核家園有新的定義，「神也是你、鬼也是你」。

更多太報報導

核能有望2028年重啟 卓榮泰：非核家園可能要重新定義

賴政府研擬重啟核電 藍黨前發言人：美方又有新政治要求？

核二、三廠啟動延役評估程序 賴清德：是否延役交由專業、科技決定