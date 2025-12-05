賴政府突禁小紅書 許甫酸：只許小橘書入戶不許小紅書入眼

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

內政部因防詐與資安疑慮等理由，無預警宣布封鎖中國社群平台小紅書。民眾黨副秘書長許甫今（5）日酸，只許「小橘書」入戶，不許「小紅書」入眼？民進黨的「防詐」神邏輯，根本是最大的詐騙。

許甫。（圖／許甫臉書）

許甫表示，民進黨政府這幾年來，先是大張旗鼓花了6450萬預算編印全民國防手冊（小橘書），恨不得塞進家家戶戶，時時刻刻提醒台灣社會「戰爭隨時會來」，現在接著第二步，現在把矛頭對準了年輕人愛用的「小紅書」。官方理由給得冠冕堂皇，說是為了「打擊詐騙」與「資安風險」。

許甫說，但仔細拆解民進黨政府的這套說詞，會發現這理由本身就是「詐騙三部曲」的開始。第一、如果是為了擋詐騙，那數發部第一個該封的是臉書！根據刑事局與數發部的統計資料，台灣網路詐騙通報案件中，超過97%的投資詐騙廣告都來自Meta轄下的Facebook和Instagram、Threads。反觀小紅書，在詐騙案件的占比上連個零頭都排不上。

許甫稱，如果因為有詐騙就要封鎖，那每天產出數億詐騙金額、作為最大溫床的臉書，難道就該先封？其實這邏輯就像是因為社會上傷害案件太多，政府不去抓壞人，卻下令「禁止販售球棒和菜刀」一樣荒謬可笑。退一萬步說，封了小紅書，就算再封了臉書，台灣的詐騙就會歸零？

許甫表示，第二，「沒有落地無法監管」？這又是個邏輯死亡的謊言。在被全民吐槽後，又有官員放話說，是因為小紅書在台灣「沒有落地」，所以無法監管。這馬上又被打臉：請問，Facebook、Google都在台灣落地了，甚至設有辦公室，但現在詐騙橫行，政府拿出有效監管的辦法了嗎？現實是即便落地，政府對平台上的詐騙廣告依然束手無策，讓台灣成為最痛心的詐騙溫床。現在卻反過來拿「有無落地」當作是否封殺的標準？這不僅是雙標，更是無能的遮羞布。

許甫指出，第三、消失的「民主抗體」，民進黨對台灣人就這麼沒信心？過去，台灣最自豪的就是我們的自由民主價值，我們擁有強大的「民主抗體」，對於封閉體制的資訊戰，我們笑看對岸視YouTube、FB為毒蛇猛獸。我們曾自豪於台灣的開放與包容。結果現在，號稱最民主的民進黨政府，做法卻越來越像對岸。全球資訊串流如此發達，政府不想著如何強化民眾的識讀能力，反而學起築牆封網？嘴上喊著反共，做法卻是在致敬共產黨？

許甫直言，醉翁之意不在酒，封鎖之意不在詐。民進黨政府這套操作，說穿了只是為了政治目的。很快地，國王又會換上一件華麗的新衣，告訴大家這是為了國家安全。而人民？在他們眼裡，最好只需負責鼓掌，剩下的「雜質」與「異見」，通通都要被打掉。許甫最後酸，只許州官印橘書，不許百姓看紅書。這是民進黨給台灣的「民主進行式」。



