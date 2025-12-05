賴政府築數位柏林牆 從「笑中國翻牆」到「台灣也翻牆」的民主倒退

台灣曾以其蓬勃的數位民主與開放自由的網路環境為傲。然而，隨著民進黨政府在抗中的意識形態下，步步收緊對兩岸交流的韁繩，我們正目睹令人不安的「數位高牆」正在島嶼上空悄然築起。內政部宣布，即日起對「小紅書」祭出網路封鎖，不但社會譁然，也是對台灣民主自信再一次沉重的打擊。

賴政府上任以來，在兩岸政策實施了徹底的「切割戰」。官方互動早已停擺，連台北與上海的城市論壇等少數民間半官方交流，也設下重重阻礙。現在，這把抗中的利刃，終於深入到影響數百萬民眾的自由的網路空間。

政府以「資安」和「打詐」為名封鎖小紅書，理由看似正當，但實質上卻難掩其背後的意識形態焦慮。若論詐騙數量，其他國際社群媒體如臉書和LINE的涉案數字恐更龐大，為何偏偏獨挑小紅書下手？唯一的合理解釋，就是小紅書作為一個擁有強大影響力的中國文化與生活方式交流平台，其潛在的「統戰」與「文化滲透」風險，遠比其他平台的商業詐騙更令當局感到憂懼。

這種「逢中必反」的反射性動作，正在將台灣推向國際社會的尷尬境地。過往，享有民主自由的我們總嘲笑中國大陸人民必須「翻牆」才能瀏覽國際網路，認為那是極權體制下人民失去自由的悲哀象徵。如今，政府卻不惜讓台灣背上「民主嚴重倒退」的惡名，親手將我們的年輕世代逼上「翻牆」之路。這無疑是莫大的諷刺。當台灣的年輕人為了獲取美妝、穿搭、旅遊等日常生活資訊，必須一邊怒罵政府的顢頇，一邊偷偷摸摸地尋找VPN繞過封鎖時，我們與那個曾經嘲笑的對象之間，界線正變得模糊不清。

意識形態的高牆，永遠擋不住人心和資訊的流動。特別是對於台灣的Z世代而言，小紅書已經成為他們獲取流行資訊、建構自我認同的重要工具。政府的禁令，只會激化他們的叛逆心理，讓他們更加熟練地運用現代技術，繞過那些老舊的禁令。他們或許會暫時失去一個資訊管道，但對當局的疏離與不滿，卻會加速增長。

賴政府採取這種近乎歇斯底里的管制手段，所體現的正是對台灣的「憂懼治理」。他們似乎對台灣社會的韌性毫無信心，深怕年輕人在接觸到對岸的生活面貌後，會動搖對台灣主體性的認同。這種「不讓你接觸，你就不會被影響」的心態，不僅低估了台灣人民智商，更暴露了執政者對自身文化與民主制度競爭力的深層焦慮。

真正的自信，應是開放所有交流，讓文化與資訊在公平的場域中進行競爭與碰撞。如果台灣的自由民主、文化創意足夠強大，自然能抵禦任何形式的文化滲透。反之，當我們開始害怕一個分享穿搭和美食的App，並動用國家權力進行封鎖時，我們實際上已經在向世界宣告：台灣的民主竟如此缺乏底氣。

從兩岸官方互動的停擺，到城市交流的重重阻礙，再到如今網路世界的強行截斷，賴政府正在用「抗中」意識形態織成的網，將台灣層層包裹，最終犧牲的，將是台灣自由開放的核心價值和下一代世代開放的視野。這道築起的數位高牆，最終困住的不是對岸，而是台灣自己。

