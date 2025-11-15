賴政府能源路1／能源轉型再受重創 環評法過關光電業「直送安寧病房」

經濟部統計去年台灣發電能源占比，再生能源11.7%，距離明年底20%還有一大段距離。（翻攝能源署報告）

立法院14日三讀通過藍白陣營力推的《環評法》等修法，加嚴光電板環評及設置標準，熟悉能源議題的黨內人士直言，台灣光電產業的發展原本還在搶救，如今恐怕已經可以直送安寧病房。事實上，近年民進黨苦於外界對光電板的汙名化，甚至有系統性的進行輿論攻擊，成為光電案場推動的巨大阻礙，也使政府的再生能源目標岌岌可危。

日前烏山頭水庫的水面型光電板被外界造謠，就讓綠營黨內頗為驚心。本刊調查，總統賴清德當時曾在中常會提及，指在野黨瞄準民進黨力拚連任的台南、高雄打光電、廢棄物議題；當時黨內分析，相關議題都有藍白議員或黨工爆料、藍媒跟進報導、AI影片轉發等，攻擊軸線清晰，讓綠營輿情系統疲於奔命。

一名黨內年輕世代的幹部指出，因為執政高層對核能的態度，讓現在能源議題的討論變成聚焦擁核、反核，而其他綠能的推動進程反而就不那麼被關注；加上光電被強力貼標籤、汙名化，也使得光電發展成為黨內「不能說的祕密」，實是當前民進黨政府應該正視的問題。

「我會推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。」賴清德在去年就職演說正式作如此宣示，近來政府對綠能的態度引發討論，總統府稱，賴清德「從未指示不要綠電」，更一一列舉賴清德在公開場合的發言，包括賴一再重申政府預在2030年前投入9,000億元，加速推動綠能等能源轉型、再生能源發展是台灣勢在必行的國家方向等。

不過觀察賴的實際行動，自賴清德上任至今，僅接見過地熱業者、為小水力論壇錄影致詞；過去蔡英文年年出席能源展，賴上任至今，不只他本人沒出席、僅以賀電表達關注，前後任經濟部長這兩年也未現身。

黨內觀察，賴清德鮮少在公開場合提到光電、風電，搜尋總統府網站新聞稿，賴清德就任以來，僅提到光電4次、風電4次，在推動能源轉型的脈絡下的談話更只有2次。

關心綠能發展的黨內人士指出，賴清德宣示推動能源轉型2.0關注，但這些新的綠能項目要不是裝置規模不大，就是技術還未臻成熟，例如地熱，相較於太陽能與風電，地熱目前的裝置容量並算不大，且地熱一個案場需經過非常多部會、蓋很多印章，部分土地還在原住民族傳統領域內，需需部落會議通過，若想要追趕進度達成目標，恐怕緩不濟急。如今光電發展再受修法重創，政府需要趕快拿出態度來。

