賴政府能源路2／風能光能發電如「房間裡的大象」 2030年減碳目標恐跳票

總統賴清德的能源政策走向，持續受到關注。（翻攝賴清德臉書）

總統賴清德的能源政策走向引發關注，本刊調查，綠營內部對能源轉型路徑發展憂心者不少，從前總統蔡英文的想想論壇到賴清德的國家氣候變遷對策委員會，都能看到不少關心此議題人士的建言，一名資深綠營幕僚直言：「能源轉型的討論不能反智」，光電有弊案就應該強力掃黑、肅貪，對於核能意見也應該加快會聚共識，不能因此裹足不前。

本刊調查，民進黨政府早就關注到新能源發展過程存有不法狀況，早在蔡英文任內、2022年左右，國安會就針對光電案場異常的問題，要求治安單位加強監控，由時任國安會副祕的徐斯儉督導，行政院也集合廉政署、高檢署為平台，由時任政委的羅秉成督導，從治安單位、廉政署雙邊下手，就是對黑白兩道加強管控、偵辦不法。

廣告 廣告

一資深綠營政策幕僚指出，蔡英文日前特別在臉書提到新核能，也提到再生能源發展過程中的弊案，可看出蔡是在委婉督促社會，理性數據來檢視能源轉型現階段成果，並共同決定台灣能源的下一步。

2024年總統大選的3名主要政黨候選人，都提出2030年再生能源發電佔比達約3成的共同目標，蔡政府原規劃2025年發電能源配比「532」，即天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%、2030年進展為「523」天然氣50%、燃煤20%、再生能源30%，後因整體用電量增加及疫情導致綠電設備建置延遲，再生能源占比20%的目標年度稍延後到2026年11月，經濟部到今年9月都重申明年的再生能源目標不變。

然而，因光電案場的開發自蔡英文政府後期就開始傳出弊案，賴政府上任後，政策氣氛與過去大不相同，光電板更成為輿論戰、訊息戰操縱的一大目標，基層審查人員對新案場的態度變得保守，離岸風電的建置進度也不如預期，讓國內關心能源議題的倡議團體、政治人物都大感憂慮。

本刊訪問行政團隊與立法部門多名綠營人士，多數對再生能源發展前景不樂觀，有人鐵口直斷：「2030年（再生能源3成目標）一定來不及」，甚至有人說「明年2成的目標就要跳票了吧」。

前總統蔡英文10月重啟想想論壇至今，論壇上發表了10篇政策文章，其中3篇與能源有關的文章，除回顧台灣能源轉型的來時路，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫更撰文直言，新能源是「台灣不能回頭的戰略路徑」。

就連賴清德召集的國家氣候變遷對策委員會，其委員會顧問、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新也在10月底的總統府的會議中公開建言，建議政府應提前思考台灣的電力問題，也重新思考核能政策，否則2030年不易達成減碳目標；副召集人童子賢也在會中持續倡議「綠核共存」概念。

「能源轉型的討論不能反智」資深綠營政策幕僚認為，民進黨不該對新核能完全抱持封鎖態度，應用更客觀、更開明的態度談新核能，也不該因光電的弊案而裹足不前，應把「黑道掃黑、白道肅貪」的機制做好，讓光電有更健康的環境。

更多鏡週刊報導

豐原五口命案／台中地院召開接押庭 裁定女團購主續押禁見3月

闖女廁偷拍後刪除 法官竟認「僅道德瑕疵」判免賠

藍民調揭司法、打詐過半不滿 牛煦庭籲綠「別再自我感動」