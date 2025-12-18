賴政府要思考如何讓每人分的蛋糕變大！台新新光首席經濟學家李鎮宇指「分配」為台灣最大問題：「affordability 」要讓年輕人負擔得起

有關GDP大為成長、台灣股市成績亮眼，大部分民眾沒享受到經濟果實、因而反感中央政府，部分造成賴政府支持度低迷，對此台新新光金控首席經濟學家李鎮宇今（18日）上電台節目《新聞放鞭炮》直言，民進黨執政在前面八年已證明自身能將蛋糕做大，但如今如何把資源分配做好是台灣目前最大的問題，「affordability」（可負擔）非常重要，要重視住房、薪資問題，讓年輕人能減輕生活負擔。

李鎮宇提到，目前民進黨執政第三屆了，其實在2016年、2017年，當時的蔡英文政府想要擺脫的是外界認定「民進黨政府不會拚經濟」的標籤，蔡總統花了八年證明一件事，即是民進黨是會拚經濟、促進成長的。

但李鎮宇認為，如今的時間點應該轉回去「分配」，他解釋，經濟就兩塊，一個叫成長、另一個叫分配，民進黨執政前面八年已證明他們可以把成長做得非常好，可是現在的重點不應該是成長，是要如何把分配重新做好。



李鎮宇表示，民進黨政府早期被定義成左派政府，比較和勞團、弱勢站在一起，強調的是分配，包括當時發老人年金、很多補助津貼，後來都被嘲笑只會分蛋糕，不會把蛋糕做大，經過八年已經體現不是如此；如今證明了蛋糕可以做得很大，但大家還是只分到小小一塊，未來幾年執政的重點可能是要去思考，如何讓大家吃的蛋糕變大塊。



李鎮宇強調，「affordability」（可負擔）非常重要，這個想法不只在美國發酵，也可能在台灣蔓延開，對於年輕人來說住房、薪資問題，在生活上就有不少方面難以負擔，談到生育當然完全沒有誘因。



李鎮宇重申，除了經濟成長之外，如何把分配做好，應該是民進黨政府現在要去重新思考的重點，有關往後民意去向相當重要，這同時也是台灣目前最大的問題。

