賴政府評估2027重啟核電 藍委：映證台灣真缺電，賴清德連任需「拆彈救兵」

記者周志豪／台北報導

經濟部前天核定台電核電廠現況評估報告，行政院長卓榮泰昨天也稱，若核電安全無虞，願朝2027重啟核三規劃。國民黨立委解讀，民進黨政府此舉，凸顯台灣「真缺電」，而2027年重啟核電是總統賴清德競選連任「拆彈救兵」。

國民黨立委王鴻薇表示，卓榮泰昨天的宣示，除打臉前總統蔡英文非核家園，也代表民進黨終於願意檢討錯誤的能源政策，但時間卻訂在2027賴清德將尋求連任時，要為賴連任之路解套、拆彈。

但王鴻薇質疑，核三廠今年5月才走入歷史，不到半年時間民進黨就要往重啟的方向研擬，既知如此，何必當初，如今還要花人民多少納稅錢重啟？

王鴻薇揶揄，顯然對民進黨來說，能源政策有沒有錯誤不重要，會不會影響自己的選舉才重要；對賴清德來說，個人選舉與政黨利益要超過國家與人民的利益。

國民黨立委李彥秀也認為，賴政府鬆口2027年重啟核三有3層重大意義：第一台灣真的很缺電，核電作為穩定「基載電力」，成賴清德競選連任避免缺電的「拆彈救兵」；民進黨能源政策大轉彎，台灣將啟動「能源再次轉型」。

第三，李彥秀說，賴政府研擬讓核二、核三重啟，也等同為未來發展新式核能「小型模組化反應爐」（SMRs）鋪平道路，更為未來台美貿易開通新渠道。

李彥秀表示，不意外民進黨重新擁抱「核電」，但綠營反核力量與民進黨反核基本教義派恐全力反撲，「神主牌大戰」可能才剛要開始，將成2026、2028大選的重大變數。

國民黨立委許宇甄表示，2018年「以核養綠」公投已清楚表達人民要求政府以務實、穩健、擺脫意識形態的態度能源轉型，但時任行政院長的賴清德卻因政治立場凌駕專業判斷，導致台灣錯失了能源轉型最關鍵的窗口。

許宇甄說，台灣需要務實、可靠且已被世界先進國家證明的能源組合，核電重啟雖非萬靈丹，卻是可具體補上能源缺口的唯一選項；如今經濟部既已核定核二、三廠「現況評估報告」，更代表安全、技術與可行性都有依據可循，

許宇甄表示，台灣不僅需要充足的軍備，更需要穩定可靠的電力來維持經濟命脈，若沒有電，再多的半導體、再多的AI研發也只是空談，賴政府應立刻行動，停止讓整個國家在缺電恐懼與高電價的惡性循環中沉淪。

