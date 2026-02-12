賴政府轉彎擁抱新式核能？ 侯漢廷點名這國家施壓

行政院長卓榮泰10日表示，全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。（圖／工研院提供）

行政院長卓榮泰10日出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮致詞時表示，將在三大原則評估下，全面接觸全世界先進的新式核能技術，確保政府對產業水電無虞的承諾，這呼應了總統賴清德在去年上任滿一周年的說法。新黨台北市議員侯漢廷開轟稱，台灣的電力被民進黨的錯誤反核耽誤二十年，「美國施壓，可以用核電了」。

賴清德去年520就職周年前夕接受專訪時曾說，「如果新式的核能發電安全更有保障，核廢料也會更少，政府不排除先進的核能」。這段話鋪陳了9個月，在今年2月終於從行政院長卓榮泰口中說出「全面接觸全世界先進的新式核能技術」。這形同對民進黨核心理念之一「非核家園」的鬆綁，在網路上引起正反兩派網友熱議。

新黨台北市議員侯漢廷昨（11日）在臉書發文表示，卓榮泰髮夾彎宣布「全面接受新式核能技術」，猶記得賴品妤那句「重啟個屁」！台灣的電力被民進黨的錯誤反核耽誤二十年。新核能技術SMR2024年選前在野黨就支持了，民進黨繼續無腦反對。「在歷經無數次跳電停電，還有電價上漲，綠電吃飽，在野黨被打倒，美國施壓，可以用核電了。國民黨的核電是髒髒的核電，民進黨的核電是乾淨的核電。」

底下大批網友留言：「什麼是新式核能？就是新潮流的手能伸進去了，所以叫做新式核能」、「乾淨的煤跟，新核能技術一樣」、「撈完綠電再撈核電，無恥啊！」、「應該是美國爹的強烈要求吧，美國商會不止一次提到台灣最大危機是電力了」、「SMR…技術你要能拿到啊，還有很多4.0以上的技術還在商轉測試，你是能拿到呢？還是要在哪裡做測試呢」？

所謂新核能技術多數尚未商轉，其中小型模組化反應爐（Small Modular Reactor，SMR）也還沒真正進入穩定商轉。而根據清華大學原子科學院特聘教授李敏教授之前接受廣播《零碳未來》節目專訪時的說法，比起傳統大型核電廠，SMR建置成本貴很多，也比風電和太陽光電都貴，但是建置彈性高、零碳安全且發電穩定。如果台灣要是核能再起，他認為可以由民間、尤其是大企業公司或工業區，在廠址或工業區內蓋一座小型模組化反應器（SMR）發展汽電共生。目前美國第一個獲得核能管制委員會（NRC）設計認證（design certificate）的SMR預計2030會蓋好。

