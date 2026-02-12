賴政府轉彎擁抱新式核能？ 侯漢廷點名這國家施壓
行政院長卓榮泰10日出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮致詞時表示，將在三大原則評估下，全面接觸全世界先進的新式核能技術，確保政府對產業水電無虞的承諾，這呼應了總統賴清德在去年上任滿一周年的說法。新黨台北市議員侯漢廷開轟稱，台灣的電力被民進黨的錯誤反核耽誤二十年，「美國施壓，可以用核電了」。
賴清德去年520就職周年前夕接受專訪時曾說，「如果新式的核能發電安全更有保障，核廢料也會更少，政府不排除先進的核能」。這段話鋪陳了9個月，在今年2月終於從行政院長卓榮泰口中說出「全面接觸全世界先進的新式核能技術」。這形同對民進黨核心理念之一「非核家園」的鬆綁，在網路上引起正反兩派網友熱議。
新黨台北市議員侯漢廷昨（11日）在臉書發文表示，卓榮泰髮夾彎宣布「全面接受新式核能技術」，猶記得賴品妤那句「重啟個屁」！台灣的電力被民進黨的錯誤反核耽誤二十年。新核能技術SMR2024年選前在野黨就支持了，民進黨繼續無腦反對。「在歷經無數次跳電停電，還有電價上漲，綠電吃飽，在野黨被打倒，美國施壓，可以用核電了。國民黨的核電是髒髒的核電，民進黨的核電是乾淨的核電。」
底下大批網友留言：「什麼是新式核能？就是新潮流的手能伸進去了，所以叫做新式核能」、「乾淨的煤跟，新核能技術一樣」、「撈完綠電再撈核電，無恥啊！」、「應該是美國爹的強烈要求吧，美國商會不止一次提到台灣最大危機是電力了」、「SMR…技術你要能拿到啊，還有很多4.0以上的技術還在商轉測試，你是能拿到呢？還是要在哪裡做測試呢」？
所謂新核能技術多數尚未商轉，其中小型模組化反應爐（Small Modular Reactor，SMR）也還沒真正進入穩定商轉。而根據清華大學原子科學院特聘教授李敏教授之前接受廣播《零碳未來》節目專訪時的說法，比起傳統大型核電廠，SMR建置成本貴很多，也比風電和太陽光電都貴，但是建置彈性高、零碳安全且發電穩定。如果台灣要是核能再起，他認為可以由民間、尤其是大企業公司或工業區，在廠址或工業區內蓋一座小型模組化反應器（SMR）發展汽電共生。目前美國第一個獲得核能管制委員會（NRC）設計認證（design certificate）的SMR預計2030會蓋好。
（中央社記者張雄風台北12日電）全國廢核行動平台今天說，即使核能技術與法規成熟國家，小型模組化反應爐（SMR）也普遍有成本失控、工期延宕與計畫取消問題，與「快速、可靠補足產業用電」的期待存在落差。
（中央社記者賴于榛、高華謙台北12日電）各界關注台灣是否全面接受新式核能，行政院今天表示，無論新式核能或是傳統核能，政府都秉持核安有保障、核廢有去處，以及社會高度共識才會做審慎評估；對於核廢去處部分，經濟部表示，目前正在草擬高階核廢料選址條例，納入地質界定、公民溝通等。
行政院長卓榮泰日前鬆口「接受新式核能技術」，引起各界高度關注；前總統蔡英文時期的前客委會主委楊長鎮指出，賴政府應有更為全面、正式的說法，而非輕鬆轉向、草草放消息。楊長鎮透過臉書喊話，賴政府應以正式記者會嚴肅、認真講清楚「全面」、「新式」核能技術為何，楊長鎮質疑，怎麼突然間核廢料就有了去處，甚至連人口密集、處處斷層難選址也都不再是問題。對此楊長鎮感嘆，自己從2......
新核能來了？經部：草擬高階核廢料選址條例
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前表示，國力就是電力，將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。對此，行政院今（12）日表示，政府會秉持核安有保障、核廢有去處及社會有高度共識，做審...
前閣員質疑新核能「輕鬆轉向」？政院：先達到核安有保障、核廢有去處之後 再進行社會討論共識
行政院長卓榮泰日前公開表示，將全面接受新式核能技術，但參與反核運動數十年的前客委會主委楊長鎮質疑為何「輕鬆轉向」，是否核廢料有去處？行政院發言人李慧芝今天（2/12）表示，對於現在全球都正在研發的先進新式核能技術，政府是採取開放的態度可以來接觸瞭解，但不論是新式的核能或是傳統的核能，都秉持三個原則，核安有保障、核廢有去處，還有社會要有高度共識，來做審慎的評估。而且，「核安有保障」跟「核廢有去處」這兩大原則步驟成熟之後，「才會有接下來的社會討論與社會共識的部分。」
卓揆喊接受「新核能」 前核四廠長傻眼：那是什麼？
行政院長卓榮泰10日表示，政府將在「核安、核廢、社會共識」三大原則下，全面接受全世界新式核能技術，此番言論被外界質疑民進黨「非核家園」立場鬆動。對此，核四前廠長王伯輝也質疑，什麼是「新核能」？而「舊核能」又是什麼？「科學有新舊之分嗎？我真的不了解」。
卓揆願接受新核能！政院重申「核安、核廢、共識」3原則
民進黨在蔡英文執政時期長期主張「非核家園」，但賴清德總統上任後立場轉彎，行政院長卓榮泰10日更稱在三大原則評估下，全面接觸全球先進新式核能技術，使蔡政府時期的前客委會主委楊長鎮批評「感覺被羞辱」。對此，行政院發言人李慧芝仍持續重申「三大原則」核安有保障、核廢有去處、社會要有高度共識；經濟部次長江文若也說，在確保三原則下，會密切關注國際間新式核能發展，了解並研究哪種新技術適合台灣。
民進黨政府擬「全面接受新式核能」 國民黨：昔日「用愛發電」今日被現實打臉
民進黨執政後力推非核家園，導致國內用電吃緊、電價攀漲。行政院長卓榮泰近日宣布「全面接受新式核能」，又遭同屬反核綠營的客委會前主委楊長鎮抱怨，感到被羞辱。國民黨也揶揄，昔日「用愛發電」，今日被現實打臉。