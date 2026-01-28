賴政府鈔票改版作業啟動 吳宗憲：很無聊的政治操作

〔記者劉宛琳／台北報導〕中央銀行正式啟動新台幣鈔券改版作業，以「台灣之美」作為新版鈔券系列主題；央行估計新台幣全面改版的成本，若以每年更換10億張鈔票計算，一年預算約為50億元。對此，國民黨立委吳宗憲今批評，這是很無聊的政治操作，民進黨整天喊改路名，現在又要改鈔票，但真正福國利民的政策都做不到。

吳宗憲今天在廣播節目「千秋萬事」表示，這就是一連串的政治操作而已，很無聊。前陣子不是才在那邊狂改路名嗎？民進黨上任之後，傷害民主很嚴重，但在改名字上這種不用動腦、沒有任何效果的東西就樂此不疲，真正該花力氣去做一些福國利民的政策卻都做不到。

吳宗憲說，他以前擔任公務員的時候，曾有個很厲害長官跟他說，「只有最沒有能力的長官，才是每天盯你上下班、看你有沒有在座位上」，好的長官是直接帶你去改革整個組織的政策，現在民進黨給他的感覺就這樣。

吳宗憲說，民進黨整天在那邊喊改路名，還有軍隊的中正堂要改什麼，中山堂要改什麼名字，鈔票、護照要改成什麼樣子，每天都在玩這些，請問這些對我們目前的低薪、少子化、通膨、高房價有任何幫助嗎？對化解兩岸、關稅的問題有任何幫助嗎？對提高薪資中位數有任何幫助嗎？這些人都已經整個背離掉從政的初衷了。

吳宗憲表示，中國這兩個字，以前就是中華民國的代表，在前總統陳水扁第一任時也是這樣，但後來在陳水扁第二任的驚險的連任後開始不停的操弄中國這兩個字，一直到現在20幾年了，為了這件事情搞得國家一團混亂，上次新台幣的改版也是陳水扁執政時代，所以民進黨每一次執政都要搞這些意識形態。

吳宗憲說，內政部長劉世芳要改路名，講了半天，後來因為輿論壓力所以沒改，她整天就喊台灣國，中正路都要改名，問題是改一條中正路要花多少力氣？每個人身份證、駕照全部都要改，不是只有你家地址改而已，門牌號碼、護照也要改，那不是開玩笑的，隨便改一條路就要花幾億，這個政府到底存在的價值是什麼？

吳宗憲強調，政治是處理眾人之事，本來是要解決大家的糾紛、帶來幸福，但我們在這塊土地上，政治操弄到最後是帶給人民很多不幸。

吳宗憲表示，民進黨的兩岸、國際政策錯誤之後影響到國內的經濟，雖然很多人都說現在股市兩、三萬點，餐廳滿滿的都是人，哪裡有不好？「你有沒有搞錯？你去看薪資中位數多慘！」連4萬塊都不到，到鄰居國家被人家笑死。民進黨立委吳思瑤還說我們現在是亞洲四小龍之首，她是在講歷史故事嗎？「亞洲四小龍誰的薪資中位數不到4萬塊？」

