賴政府「不副署、不執行」法案 鄭麗文：憲政笑話、更是台灣民主悲歌
國民黨主席鄭麗文今(17)日於中常會發表談話時表示，近來台澎金馬陷入的高度不安，國家元首帶頭毀憲亂政。賴清德總統上任以來，國內政局一直陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫。大罷免之後，始作俑者的賴總統不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，國會三讀通過的法案視若無睹。即便多次覆議，結果只要不如賴總統的意，居然可以公然違憲，偕同行政院長「玩什麼不副署、不執行」，這不僅是憲政的笑話，更是台灣民主的悲歌。
鄭麗文表示，對於賴清德無所不用其極，胡言亂語，鬧國際笑話，居然說這叫「在野獨裁」，如同「男生不會生小孩」，在野是沒辦法獨裁的。令人不解是幕僚的建議，還是賴清德自己發明？賴已經發明太多的名詞，請賴清德不要再把底牌獻給所有人看，「讓大家了解你『不識字兼沒衛生』，沒有民主素養？你不覺得丟臉，我們身回中華民國的國民都覺得很丟臉」。
鄭麗文提及，賴清德上任後執政「沒半步」，執政第一年是破天荒有史以來，手握最大的中央年度總預算，結果端不出執政的成績，乾脆一不做二不休，甩鍋給在野黨，這不知道是不是有自知之明？看來賴總統也放棄了。她認為，賴清德做不出成績，直接擺爛，所有黑鍋要在野黨來扛，「不會開船嫌溪彎」。
鄭麗文認為，賴總統有三步，第一步先「窮台」，錯誤政策、錯誤國家定位、錯誤戰略，讓台灣的產業慘兮兮，傳產服務業陷入寒冬，不知明天在哪裡？現在也保不住高科技產業。產業的外移，導致台灣嚴重的被掏空，每天都在「窮台」。但對美國就是「打腫臉充胖子」，台灣根本沒有這麼多錢，賴清德通通答應，頻頻簽下空頭支票，這位「員外」連內容也不看，最後賴給在野黨就好，因為國會多數現在是在野黨，明知道會跳票、明知道台灣沒有能力負擔，「賴員外」大筆一簽，不手軟。
鄭麗文進一步指出，賴清德先「窮台」再「亂台」，端不出成績就靠亂，賴清德上任第一天就知道自己是少數總統，但賴從來不想透過溝通、對話，更不想提出讓在野黨無法拒絕的福國利民政策；不做任何努力，就在國會沒有底線的惡鬥。今年大罷免，當選民用選票來否定賴清德，希望賴政府做正事，不要每天只想搗亂、惡鬥；但賴清德反而變本加厲，只會坐在地上耍賴，以為這樣就會有糖吃嗎？「請問賴總統，你幾歲？你想讓誰哄你？」
鄭麗文指出，窮台、亂台，想要甩鍋，最後就會「毀台」。她強調，賴清德要窮台，中國國民黨要「富台」，不能讓賴清德掏空，不能夠讓台灣所有經濟成果毀在一個人的手裡，毀在錯誤的政策，錯誤的方向。國民黨雖然在野，仍會持續在國會提出福國利民的重大法案。
其次，鄭麗文表示，賴要亂台，中國國民黨要「護台」。賴破壞台灣的民主，摧毀台灣的法治，今天還在秋後算賬，檢調還到嘉義市黨部搜索、抓人，這不是秋後算賬嗎？不惜動用司法摧毀台灣法治的最基礎，就是司法必須獨立、檢調必須獨立，不能淪為政黨的工具。不聽話，賴清德可以沒收國會；不聽話，賴清德找司法去動手，團滅在野黨。她強調，國民黨要保護得來不易的民主法治，不能夠摧毀在民進黨的手裡。國民黨要「富台、護台」，才能「保台」。
鄭麗文指出，賴總統「吃了秤砣鐵了心」，讓台灣人民沒有一絲喘息的空間與機會。明年底才要選舉，下半年才會進入真正選戰的時間，但現在提早到今年、前一年，賴清德有想修養生息嗎？有想做事嗎？有想建設嗎？賴清德沒有，每天都在搞政治鬥爭。鄭主席呼籲大家要做好長期作戰的準備。「賴清楚沒有要放過我們，也沒有要放過台灣，更沒有要放過台灣人民。我們必須自救，必須自力自強」。
鄭麗文強調，這戰的決戰點就是2028年，在此之前，明年底的中期選舉是關鍵的一役。她希望大家做好心裡準備，從現在開始，作戰到最後一天決勝負。她表示，「我們沒有輸的本錢」，今天賭的是全台灣人民的未來，是整個台灣未來還會不會有民主法治自由？台灣的憲法是參考用的？還是政府運作民主法治自由精神的基石？中華民國憲法是保障人權的憲法，但對於民進黨政府卻形同廢紙。
鄭主席表示，國民黨會做好萬全的準備，不會讓民進黨得逞，要最用最大的力量保護國會，讓國會能持續的運作、運轉下去。她認為，國會是所有民主國家、民主社會中最核心的機構，會持續透過國會推動所有福國利民的法案。她指出，明年的選舉，中央擺爛沒關係，幸好大多數的地方政府還是國民黨執政。國民黨每天認真做事，也會繼續認真做事，台灣不能停擺，台灣不能空轉。她說「交給國民黨，人民才能放心」，一定會全力抵制、對抗民進黨這個蠻橫、無理的政權。民進黨野蠻、鴨霸沒關係，保護台灣的責任與工作就交給中國國民黨。
