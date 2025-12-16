賴政府「不副署」開戰在野代價慘烈？媒體人曝「最直接衝擊」：形同提前跛腳

​行政院長卓榮泰昨（15）日在記者會上表示，依據憲法第37條所賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署。總統賴清德則表示，支持卓榮泰的決定。對此，媒體人樊啟明在臉書分析，賴清德以「不副署」手段開戰立法院，最直接衝擊是中央政府總預算還要不要過？而此舉賴政府也形同提前進入「跛腳」階段。

​立法院否決行政院所提再修版《財劃法》覆議案，卓榮泰15日宣布，依據《憲法》第37條所賦予的權力，決定不予副署三讀通過的再修版《財劃法》。總統賴清德15日晚間發布錄影談話，表態支持卓榮泰的決定，也籲請立法院即刻撤回傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，並重申願以憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立院進行國情報告。​



對此，樊啟明表示，賴清德近期以「不副署」手段開戰立法院，表面上似乎在政治角力中扳回一城，但此舉也宣告賴政府將面臨長達兩年的空轉危機。最直接的衝擊是中央政府總預算還要不要過？這總要經過立法院三讀程序吧？​

樊啟明提到，除了經常門支出可以動用之外，所有新增計畫包含關鍵的國防預算將全數停擺。此外，賴政府力推的1.25兆軍購特別預算條例，要怎麼再跟在野黨溝通？又要怎麼跟美國交代？

樊啟明指出，其次，行政立法關係將全面凍結。行政院本會期列出包括「海纜七法」在內的30項優先法案，欲順利推動政務。然而，民進黨政府可以擋法，但總不能自己立法，一旦選擇向代表多數民意的立法院全面宣戰，賴政府也形同提前進入「跛腳」階段，只是如此玉石俱焚的下場，台灣人民何辜。

