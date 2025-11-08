賴政府：總預算卡關沒關係、年終獎金2月6日入帳
行政院人事總處10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明定年終工作獎金發給日期為115年2月6日一次發給，軍職人員部分則由國防部視實際需要另訂發給日期。儘管立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，但官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不會影響入帳日期。
根據公告內容，為激勵現職軍公教人員士氣、慰勉工作辛勞，特發給年終工作獎金。發給對象包含各級政府年度總預算所列員額與年度中經核准增加員額的現職軍公教人員（含技警工友）、年度中退休（伍、職）、資遣、死亡人員。
依相關規定，除了有1.5個月年終獎金外，還有考績獎金。由於絕大多數的軍公教人員考績為甲等，所以可以領到1個月考績獎金，也代表多數的軍公教人員可領到2.5個月的獎金。
據《自由時報》報導，由於立院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，官員在受訪時表示，總預算如果屆時未能三讀，也不會影響入帳日期。
