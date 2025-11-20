賴政府「2大新政」氣炸一票人 網酸：不是沒錢請手語老師？

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，並將花費50億元啟動新台幣鈔券改版計畫，兩大政策引發「撒幣」批評。擁有4.4萬粉絲的網紅粉專「鎖綠鴉」怒轟賴政府「不拚經濟忙撒幣」，台中市議員張瀞分、陳政顯今（20）日質詢也氣炸，痛批新版指引把總統賴清德頭像放上去將引起民心混亂，新台幣改版將導致「中央肥滋滋地方苦哈哈」，呼籲台中市長盧秀燕號召中台灣或全台地方政府，一起向中央政府抗議。

張瀞分質疑，賴政府為何急著改版印行《台灣全民安全指引》？而且把賴清德頭像放上去將引起民心混亂，也讓人恐慌「印教戰手冊，要打仗了嗎？」她呼籲盧秀燕市長聯合中台灣或全台地方政府，一起去向中央政府抗議，中央亂花錢不發地方補助讓小老百姓痛苦，為何今天政府會走到這種方向。

陳政顯直言，美國關稅風暴導致全台產業遭重創，特別是中部地區中小型工廠停工失業很多，加上當前物價高漲，民眾過得很辛苦，中央銀行現金改版將花50億元，慷人民之慨亂花錢，中央肥滋滋地方苦哈哈。

不僅如此，「鎖綠鴉」也發文直呼，賴政府「不拚經濟忙撒幣」，保家衛國無能，送人民上戰場送死前還先大花一筆印書錢，更坦言難道「背後有陰謀？」此文吸引大批網友按讚、留言，紛紛表示「都什麼時代了還在發紙本，都雲端數位化了！蛤，民進黨要發的？喔，那紙本沒錯，紙本好啊，好A啊？」「變相挖錢的方法？」「敗家仔！」「連手語老師都請不起了，還有錢去印書喔？現在是拿來唸一唸佛祖就會保佑台灣了嗎？」

