賴昨稱「實力不到」今陸軍演「越來越近」！他驚1警訊：當年普丁也是這樣

解放軍東部戰區今日上午發布「正義使命-2025」軍演，對此，網紅Cheap表示，總統賴清德昨日才說中國大陸因為實力不夠，所以無法跨越雷池一步，今天解放軍就立刻軍演，而且不知大家有沒有發現，「阿共越來越近了」，這對台灣而言是莫大的警訊。

網紅Cheap表示，總統賴清德昨日才說中國大陸因為實不不夠，所以無法跨越雷池一步，今天解放軍就立刻軍演。（圖/總統府提供）

Cheap今天（29日）在臉書發文表示，賴清德昨天才說：中國大陸因實力不夠沒有越雷池一步。今日中國大陸立刻宣布軍演，翻譯就是：「你說我不敢喝？小二，麻煩給我一桶」。

Cheap觀察幾次解放軍圍台軍演，直言「大家有沒有發現，阿共越來越近了，從2022年裴洛西訪台的越過中線，到現在2025年逼近領海，阿共一次比一次靠近，這是莫大的警訊」。

Cheap指出，「如果阿共的艦艇平常就在你的24浬（鄰接區）甚至12浬（領海）旁，沒事就走走晃晃，你會習慣他的存在，說不定還會被作圖嘲諷：台灣馬照跑、舞照跳，生活一切正常，有種打我啊」。

解放軍東部戰區29日宣布在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。（圖／取自東部戰區）

Cheap進一步指出，「但當哪天他真的要打，他不需要再『千里迢迢』渡海，而是直接把船頭轉向就能開火，以前他們要跨海、你有幾小時準備，變成現在他就在門口，可能只有幾分鐘讓你穿褲子」。

「這劇本眼熟嗎」？Cheap強調，當年俄羅斯總統普丁對烏克蘭也是這樣說的：「哎呀我們只是演習，大軍集結很合理，在你門口磨磨蹭蹭不進去。」然後呢？22萬大軍直接滑進去，俄烏戰爭開打。

Cheap直言，這次紅框直接把基隆港、高雄港的嘴巴堵死，人家是在實測海床參數、洋流數據，順便測試台灣的雷達參數，還有最重要的，測試會不會怕，商船敢不敢過。結果台灣還在自我催眠：「沒事啦，阿共才不敢打、阿共沒能力啦」，猜猜最後會怎樣？Cheap最後感嘆，賴清德說中國大陸2027年要武統台灣，結果台灣花大錢買來救命的 F-16V（已付款）要2028年才會到貨？

