賴昭吟接任台新投信董事長 引領合併新局
〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光子公司台新投信董事長一職，將由金控現任財務長賴昭吟接掌。台新新光目前正在啟動合併工程，根據台新投信公告董事及監察人異動，新任董事名單包含賴昭吟、林尚愷、林宜靜、王世聰、劉燈城、陳柏如、劉熾原，其中，最受矚目是台新金財經大將賴昭吟，已經確認將擔任合併後的台新投信董事長。
台新投信公告指出，公司股東台新新光金(100%持有)2025年10月30日指派第十屆新任董事及監察人，由2025年11月24日起至2028年11月23日止，任期三年。
其中，台新投信的董事名單，依序為賴昭吟董事：台新新光金控財務長、林向愷董事：台新新光金控執行副總經理、林宜靜董事：新光人壽資深副總經理、王世聰董事：新光人壽資深副總經理：劉燈城董事：台新投信董事、陳柏如董事：台新銀行資深副總經理、劉熾原董事：台新銀行資深副總經理。
台新新光於11月24日舉行合併茶會。在這波人事變動，賴昭吟以深厚紮實的財務歷練專長，獲得認同與肯定，將出任台新投信董事長一職；賴昭吟在台新服務已經近30年，個性認真負責、能力絕佳，多年來，更獲得台新新光金控董事長吳東亮的高度倚重；尤其，她擔任財務長的時間多達16年，是國內金控最資深的財務長。
台新新光兩家金控是先於2025年7月24日正式合併，接下來，就是一系列的子公司合併，包括投信、人壽、證券及銀行等。
對此，台新投信表示，為擴大整體規模經濟與效益，以發行新股為對價吸收合併新光投信，台新投信為存續公司、新光投信為消滅公司。根據統計，截至今年8月底，台新投信的資本額8.3億元，新光投信4億元，合併後，受託管理資產規模(AUM)達新台幣5203億元，躍升市場排名第8名，市占率約3%，整併後資本額是13.6億元、員工人數229人。
此外，回顧過去，前台新投信董事長鄭貞茂今年3月因捲入爭議案，請辭董事長職務，當時，台新金代子公司台新投信公告指派法人董事代表人，先由吳光雄回鍋接任台新投信董事長。
