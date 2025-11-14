賴晤聖克里斯多福總理伉儷

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（前左）伉儷14日上午前往總統府會晤總統賴清德（前右），兩人互動熱絡。(中央社)

記者黃翠娟∕台北報導

總統賴清德十四日接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷所率訪團時表示，德魯此行訪台將見證克國首都巴士底市與台北市及台南市締結姊妹市，象徵兩國關係發展從國家層面深入到城市，期待兩國有更多元國際合作，共同為世界做出更多貢獻。

賴清德祝賀德魯獲頒全球最具影響力非裔人物獎，不僅肯定德魯在政府治理、社會發展以及國際事務的貢獻，也提升克國在國際舞台的地位，期盼德魯積極發揮國際影響力，並預祝克國明年上半年擔任加勒比海共同體輪值主席圓滿順利。

德魯致詞表示，兩國友誼已超過四十年，台灣二０三０雙語國家目標非常的大膽且具有遠見。聖克里斯多福及尼維斯也很榮幸把這個目標視為目標，將與台灣共同努力達成一起打造與世界接軌，在國際經濟上更具競爭力的社會，並且更開放文化交流。

他說，克國首都前一天與台北市簽署締結姊妹市協議後，十四日也將與台南市簽署姊妹市協議，他期待克國與台灣在技術、文化、青年發展以及市政合作上開闢新的機會，深化兩國之間的連結。