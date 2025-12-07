賴曝民進黨不改國號有助團結 游淑慧揭真相酸：不用吹牛

賴清德總統昨（6）日出席活動時稱，民進黨沒有更改國號是因「中華民國」有助於團結，這名字寫在憲法裡，而台灣已主權獨立國家，沒另行再宣布台灣獨立，目的就是要團結。國民黨台北市議員游淑慧諷刺表示，做不到的事，就不用吹牛是自己不做。

賴清德總統昨出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，致詞時強調，民進黨創立後，傅正跟民主前輩已經組黨完成，完成雷震的遺願，雷震希望國號改成「中華台灣民主國」，民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在憲法裡，有助於團結台灣這個社會，而且特別指出，台灣已經是個主權獨立國家，就是沒有另行再宣布台灣獨立，目的就是要團結，但理念跟雷震一致。

對此，游淑慧今在臉書諷刺表示，要謝謝民進黨高抬貴手，沒有更改國號嗎？「當然不是，事實是，不是民進黨不想更改國號，而是他們沒有能力更改國號」。

游淑慧強調，不管是用革命的手段推翻中華民國，建立綠色台灣國，還是獲得絕對多數民意支持，修憲立憲更改國號，民進黨都做不到，「做不到的事，就不用吹牛是自己不做」。

游淑慧說民進黨沒有更改國號，不是因為想要團結，畢竟他們一直在製造仇恨對立，而是因為做不到，做不到的原因，正是是台灣人團結，「多數認同中華民國，才讓民進黨無法消滅我們的國家」。

