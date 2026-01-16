賴曝熬夜盯談判 肯定達4目標

賴清德總統16日在台中宣布台美關稅談判得到4個目標，包括對等關稅降為15％且不疊加、全球第一個爭取到美國同意232關稅最優惠待遇、台灣模式得到美國支持、美國國家隊將投資台灣，賴對此結果表示很高興，更自曝整晚熬夜沒睡緊盯談判進度，呼籲未來朝野黨團支持談判協議。行政院長卓榮泰則肯定談判團隊，大讚擊出一支漂亮的全壘打。

賴清德昨在「2026台中百工百業博覽會」開幕式中指出，這次談判我方承諾政府將協助台灣的企業出資、投資美國2500億美元，將運用信用保證，支持台灣的金融機構授信台企赴美投資額度2500億美元，台灣因此得到4個目標。

第一、對等關稅降為15％，同時不疊加，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日、韓、歐盟相同的待遇，過去日韓對美簽訂自由貿易協定或類自由貿易協定，他們的產品銷美關稅比台灣低，但現在大家都拉平，台灣未來的商品，特別是台中的工具機、手工具銷往美國，會取得相對有利局面。

第二、232關稅部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，一定額度內免稅，額度外享受最優惠待遇。其他適用232條款，包括木材家具、汽車零組件、太空產業零件等，也獲最優惠稅率。

第三、台灣模式得到美國支持，並同意協助台灣企業取得土地、水電等基礎設施，讓赴美投資能順利發展且形成群聚，可以很方便跟美國研發設計公司以及美國廣大市場合作，不管是半導體、ICT、EMS，都可以融入美國產業結構中。

第四、不僅台灣國家隊投資美國，美國國家隊也要投資台灣，投資對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業以及生物醫療科技產業等，同步創造雙贏。

賴清德強調，談判有助於未來台灣的產業發展，「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，希望國人團結合作，未來朝野黨團都能夠支持談判協議。

卓榮泰昨在行政院副院長鄭麗君舉行視訊記者會後，嘉許談判團隊「擊出一支漂亮全壘打」，將來達成台美貿易協議送立院審議時，希望朝野共同支持。

前總統蔡英文也在臉書發文，感謝談判團隊與行政體系守住台灣立場，同時呼籲朝野政黨支持這份協議。