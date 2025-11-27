賴最新民調滿意度黃金交叉 郭正亮揪1點驚：差那麼大

《震傳媒》今（27）日公布總統賴清德施政最新民調，結果顯示，其滿意度相較上月增加3.4個百分點，且高於不滿意度。對此，前立委郭正亮點出，《震傳媒》、台獨聯盟和台灣民意基金會近日都公布賴清德民調，其中後2者的結果是不滿意度多於滿意，而製作這3份民調的公司為同一家，「同一個月3份民調差那麼大」。

《震傳媒》今天公布民調，在賴清德施政滿意度方面，有44.1%的受訪者表示滿意，較上月增加3.4個百分點，其中14.7%非常滿意、29.4%還算滿意；43.3%不滿意，較上月減少4.8個百分點，其中23.8%非常不滿意、19.5%不太滿意，另有12.6%受訪者無明確意見。

另外，「台灣獨立建國聯盟」24日公布民調顯示，賴政府的施政滿意度為26.8%，不滿意度35.6%，不滿意比滿意多了8.8個百分點。台灣民意基金會18日公布11月全國民意調查，數據顯示，有37.9％的民眾「贊同」賴清德上任1年多以來的整體表現，50.2％民眾「不贊同」。

針對賴清德在《震傳媒》最新民調中施政滿意度多於不滿意，郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，《震傳媒》、台獨聯盟和台灣民意基金會近期皆公布民調，其中在台獨聯盟民調，賴施政滿意度為26.8%，台灣民意基金會方面，則分別有37.9％民眾「贊同」、50.2％民眾「不贊同」賴上任1年多以來的整體表現。郭正亮也直言，這3份民調都是由山水民意製作，「同一個月3份民調差那麼大」，因此看看就好了。

上述《震傳媒》民調是由《震傳媒》出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

