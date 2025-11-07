賴本命區綠不容失守 藍拚翻轉
台南市長選戰一役，綠營背負賴清德本命區不容失守重任，今年7月丹娜絲颱風重創台南，鐵票倉「泡水」引爆民怨，中央傾全力救災滅火，被解讀是鞏固明年市長選戰寶座，更避免殃及賴的總統連任之路。但黨內初選「憲妃之爭」廝殺激烈，支持者憂心「被對手整碗端走」。國民黨主席鄭麗文日前放話「南二都至少拿下一都」，立委謝龍介、前立委陳以信各喊光復台南、改變台南，正坐等綠營自亂陣腳。
2022年台南市長選戰5人參戰，爭取連任的現任民進黨籍市長黃偉哲拿下43萬3684票，僅以4萬5953票擊敗謝龍介，成為台南縣市合併升格以來、市長選舉票數差距最小的一次。
民進黨在台南縣市執政32年，歷屆選舉不只「綠到出汁」，百里侯之戰更曾遭自己人戲稱「派1顆西瓜也會贏」。不過，從2018年、2022年的2屆市長選戰結果，已見到藍綠差距逐漸縮小。中央執政不力下，林俊憲雖挾著賴嫡系子弟兵光環及多數同黨盟友力挺，惟坊間幾波民調未占上風，「憲妃之爭」也讓綠營支持者焦慮「到底誰出來選？」
綠營人士分析，陳亭妃已耕耘7、8年，基層實力不容小覷，林俊憲則獲黨內盟友一面倒支持。若初選結果陳上林下，以目前雙方陣營廝殺的激烈程度，後續能否成功整合恐是問號；若林上陳下，盛傳陳脫黨參選的腳本是否上演？雖然地方認為可能性不大，陳也公開澄清，但基層仍擔心埋下假團結隱憂。
相較之下，謝龍介擁有全國高知名度，加上本屆僅小輸黃偉哲，被看好有望替藍營翻轉台南。陳以信則透過「一日一政見」，以論述爭取選民目光，更喊出與謝是「一加一大於二」，2人若合作，能否讓中間選民甚至「厭綠族群」轉而投藍？考驗藍營後續選戰布局。
其他人也在看
鄭麗文上任20天 藍增黨員2405人
國民黨主席鄭麗文上任後，黨內迎來新氣象，文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭7日宣布，黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員同志，有新加盟的好朋友，也有失聯的老戰友。此外，新媒體部公布首支宣傳影片，以鄭麗文全代會發言來號召更多黨員加入。中時新聞網 ・ 1 天前
美聯邦怠政 禍及國本
截至11月8日，美國政府停擺已持續39天，打破歷史紀錄。雖然自1981年以來，美國政府已有15次停擺，其影響多半是短期、溫和且可復原的，然而，此次停擺背後所顯示的不尋常跡象，可能徹底暴露美國政治體制的深層困境，甚至引發難以估量的長期危機。中時新聞網 ・ 1 天前
許智傑記者會只邀憲 陳亭妃：別想太多
爭取代表民進黨參選高雄市長的民進黨立委許智傑，7日邀請另6名同黨立委合推「南高屏500萬人口區域經濟體」政策，但邀請參加台南市長初選的林俊憲、未邀陳亭妃，引發關注。許智傑強調與會立委都是平時對「南高屏區域經濟」有討論與共識，並無特別政治考量；陳亭妃回應，再2個月就要初選，各自爭取支持，「不用想那麼多」。中時新聞網 ・ 1 天前
中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。德國總理梅爾茨稱這是爭端「緩和的正面訊號」，這場爭端之前令各大車廠憂心不已。中央社 ・ 1 天前
馬尼拉南海對話 台灣團分享台海戰略重要性
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）2025年「馬尼拉南海對話」5日至7日舉辦，台灣團隊在多場分組討論中發表見解，與各國學者、官員深入交流，強調「三海連動」以及台灣在印太安全格局中的戰略重要性。中央社 ・ 1 天前
議員選情 北市松信區 上演新人大亂鬥
2026年台北市議員選戰中，松山信義區雖非大型選區，僅有9席議員名額，但隨國民黨徐巧芯、王鴻薇轉任立法委員，以及民進黨議員許家蓓任內病逝，有3名議員缺額，缺額數是北市各選區之冠，讓松信區成為必爭之地，雖然各黨還未進入初選階段，但競爭者眾，不只民進黨內鬥，國民黨與民眾黨也可能因「藍白合」而出現落選遺珠。中時新聞網 ・ 1 天前
NCC人事再遭封殺 藍白轟無獨立性
立法院會7日行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白會前齊批NCC失去獨立與專業性，雙雙預告全數封殺，結果不出所料，被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯均以60票不同意、50票同意，全數遭否決；閣揆卓榮泰痛批，政院「一半的橄欖園都遞出去」卻沒得到善意回應，「我們恐要重新思考未來合作的模式」。中時新聞網 ・ 1 天前
川普稱印度大致上已停止購買俄油 暗示明年可能訪印
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮告訴記者，印度大致上已停止購買俄羅斯石油，如果印度總理莫迪（Narendra Modi）邀請他，他明年可能訪印。中央社 ・ 1 天前
《普通的孩子》專訪3／ 兒童演員晚上八點就收工 她曝日正當中拍夜戲是大挑戰
日本金獎導演吳美保新片《普通的孩子》透過3個10歲孩子針對環保議題提出的控訴，反思當今人類所處世界的難題與變化。她日前來台出席高雄電影節相關活動，接受本刊專訪時透露，全片最大挑戰是拍夜戲，加上日本對於童星工時的規範，更添難度。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
汐萬金議員 藍白競爭激烈
新北市第11選區汐止、金山、萬里區長久以來藍綠均勢，各占2席，但因國民黨前議員廖先翔當選立委空出1席，藍白陣營皆已提前布局，包括國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷、「侯家軍」新北市民政局機要祕書張珀源、國民黨汐止區黨部主委陶威中都有意爭取，民眾黨立委黃國昌汐止服務處主任陳語倢則長期蹲點汐止備戰，為選情增添變數。中時新聞網 ・ 1 天前
盼兩岸和平 不再為政治信仰犧牲
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，民進黨炮轟「敵我不分」；鄭麗文昨日強調，出席祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，盼人民不需要再為自己的政治信仰付出生命代價。中時新聞網 ・ 1 天前
詐騙車手狂撞警車逃命！隊長拔槍對空鳴射 驚險畫面曝光
新北有女子遇到假投資詐騙，金額超過百萬，報警求助並與警方合作設局，約出車手假裝要面交。車手開著車赴約，收到錢後準備離開，但他不知道警方早就設下天羅地網圍捕，車手為了逃跑，竟猛踩油門衝撞偵防車，偵查隊長果斷對空鳴槍，最終成功將兩名車手逮捕。TVBS新聞網 ・ 1 天前
綠宜縣黨部 首波提名7人
為備戰明年選舉，民進黨宜蘭縣黨部7日公布頭城、羅東、五結、冬山、三星等5鄉鎮縣議員參選人名單，縣黨部表示，公布的7位參選人是不需要經過初選，或已完成協調式民調，7位選將都是堅強戰力。宜蘭縣議員選舉民進黨總計會提名15人，預計年底前出爐。中時新聞網 ・ 1 天前
邑錡前3季每股盈餘0.05元
【記者柯安聰台北報導】邑錡（7402）2025年第3季營收1.31億元，年成長8.5%，稅後淨利734萬元，每股稅後盈餘0.21元；累計前3季營收4.1億元，較去年同期成長5.7%，稅後淨利179萬元...自立晚報 ・ 1 天前
〈車壇大小事〉VOLVO展示體驗店 進駐林口MITSUI OUTLET PARK
記者莊玟玥∕台北報導 VOLVO原廠授權經銷商凱銳汽車以嶄新風貌回歸林口MITSUI…中華日報 ・ 23 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 7 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 10 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前