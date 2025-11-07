賴本命區綠不容失守 藍拚翻轉

國民黨立委謝龍介10月底在台南仁德區省道台1線上高掛首面競選看板，一旁就是民進黨立委林俊憲的政見看板。（曹婷婷攝）

台南市長選戰一役，綠營背負賴清德本命區不容失守重任，今年7月丹娜絲颱風重創台南，鐵票倉「泡水」引爆民怨，中央傾全力救災滅火，被解讀是鞏固明年市長選戰寶座，更避免殃及賴的總統連任之路。但黨內初選「憲妃之爭」廝殺激烈，支持者憂心「被對手整碗端走」。國民黨主席鄭麗文日前放話「南二都至少拿下一都」，立委謝龍介、前立委陳以信各喊光復台南、改變台南，正坐等綠營自亂陣腳。

2022年台南市長選戰5人參戰，爭取連任的現任民進黨籍市長黃偉哲拿下43萬3684票，僅以4萬5953票擊敗謝龍介，成為台南縣市合併升格以來、市長選舉票數差距最小的一次。

民進黨在台南縣市執政32年，歷屆選舉不只「綠到出汁」，百里侯之戰更曾遭自己人戲稱「派1顆西瓜也會贏」。不過，從2018年、2022年的2屆市長選戰結果，已見到藍綠差距逐漸縮小。中央執政不力下，林俊憲雖挾著賴嫡系子弟兵光環及多數同黨盟友力挺，惟坊間幾波民調未占上風，「憲妃之爭」也讓綠營支持者焦慮「到底誰出來選？」

綠營人士分析，陳亭妃已耕耘7、8年，基層實力不容小覷，林俊憲則獲黨內盟友一面倒支持。若初選結果陳上林下，以目前雙方陣營廝殺的激烈程度，後續能否成功整合恐是問號；若林上陳下，盛傳陳脫黨參選的腳本是否上演？雖然地方認為可能性不大，陳也公開澄清，但基層仍擔心埋下假團結隱憂。

相較之下，謝龍介擁有全國高知名度，加上本屆僅小輸黃偉哲，被看好有望替藍營翻轉台南。陳以信則透過「一日一政見」，以論述爭取選民目光，更喊出與謝是「一加一大於二」，2人若合作，能否讓中間選民甚至「厭綠族群」轉而投藍？考驗藍營後續選戰布局。