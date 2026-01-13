賴林合體南高連線 妃續打組織牌

甫贏得民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆（左）13日下午陪同台南市長初選參選人林俊憲（右）車隊掃街。（洪榮志攝）

民進黨台南市長初選白熱化，預計今（14）日晚間將進行電話民調，昨上午才在高雄市長初選驚險勝出的立委賴瑞隆，下午趕赴台南陪同屬「賴系」立委林俊憲掃街，展現「南高連線」的團結氣勢；立委陳亭妃認為「台南跟高雄不一樣」，電話民調比的是組織動員，她完成37區鐵馬行動展現的人氣，才是民意最扎實的展現。

林俊憲陣營除頻頻「大車掃」外，支持者也透過各種社群媒體強力固票、催票，近日更在市長黃偉哲陪同下於東區關帝殿上香祈福，展現正統接班氣勢。

「南高連線，幸福實憲！」賴瑞隆昨抵達林俊憲競選總部時，除立委郭國文、林宜瑾、賴惠員到場力挺，更有超過20位市議員齊聚，支持者夾道歡迎。賴瑞隆稱林俊憲是「好兄弟」，喊出未來要與林「南高連線」。

林俊憲強調，北高雄與南台南屬同一個生活圈，未來在交通、產業及「大南方新矽谷S廊帶計畫」上，雙城必須密切合作；他與賴瑞隆公誼或私交都非常好，賴任高雄市長、他當台南市長，彼此合作會更順暢、更有效率。

另名參選人陳亭妃昨上午偕同市議員周麗津及競選團隊，前往南區金華市場向市民拜票，下午再轉往北區的中華西路、和緯路口拜票，市議員蔡秋蘭等人也透過簡訊催票，懇請市民用一通電話、一個關鍵答案「唯一支持陳亭妃」為台南寫下歷史新頁。

對於賴瑞隆跨區挺林俊憲，陳亭妃強調，她與人民的接觸長期以來是永遠在身邊，不是為了選舉才臨時抱佛腳，她是扎扎實實、一手一手地握，一票一票地拜託，這才是她的底氣，請支持者把握最後倒數，14日晚間在家顧電話。

民進黨3縣市長初選，台南市將壓軸，時間預計為14日晚6時到10時，由3家民調公司進行，各完成1200份有效樣本，隔日上午在中央黨部開封結果。