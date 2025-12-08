賴柯關係回不去／柯建銘不再扮黑臉 賴清德催黨團找回戰鬥力

賴清德（左）與柯建銘（右）的信任關係，自今年8月以來就不復以往。

立法院本會期進入倒數計時，明年度中央政府總預算至今仍未付委審查，恐來不及在12月底前完成三讀。總預算與《財劃法》僵局難解，綠營內部壓力升高，本刊掌握，總統賴清德在擴大高層會議中表露不滿，認為藍白強推《財劃法》，民進黨團應有更積極作為，然而自從8月「換總召」風波後，賴清德與民進黨團總召柯建銘關係不復以往，本會期柯建銘未若過去那樣積極主導黨團運作，也收起過往的黑臉角色，黨團正面臨領導與運作方式的轉型，為總預算案甚至國防特別預算的通過平添不確定因素。

賴清德很關切執政政策推動狀況，本刊掌握，11月的週三擴大高層會議，賴曾關切行政院本會期優先法案在立院的推動進度，甚至細問到「各委員會的政策小組有沒有開會」。據悉，當時在場者回答，各委員會政策小組這會期都至少已開過一次會，但賴並不滿意，分享自己過去在立院經驗，認為以前政策小組討論氣氛更濃，就算行政部門還沒有法案送進來，立委與行政部門仍能就政策時事議題進行溝通。

國民黨總召向來兼任政策會執行長，確保黨中央與黨團溝通無礙。（鏡報鄒保祥）

至於藍白今年二度修惡《財劃法》，賴也在另一次擴大高層會議語重心長地希望黨團更積極做出回應，引導更多辯論，讓社會關注此事、了解藍白新財劃法對社會的傷害為何。

一名黨內幹部表示，高層其實就是希望立院黨團能更積極，藍白陣營如今在立院強推許多不合理修法，有時民進黨團既沒提早動員預防、也沒發動冗長發言戰術，或組織武場對抗，往往就派一兩個代表上去講一講就沒了，黨團內部也有些人對此感到憂心，認為就算藍白人多，也要讓他們強推修法付出代價，不能擋平任人予取予求。

不過，黨內立委也有不同看法，一名年輕世代立委告訴本刊，如今地方選舉接近，若要在立法院發動對抗，甚至以肢體衝突阻擋藍白修惡法案，對地方選舉並非好事，「到底有誰會配合？」

