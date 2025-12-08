賴柯關係回不去1／賴清德換總召餘波盪漾 綠黨團「休養生息」有苦衷

府、院、黨團的三角關係如今相當微妙。（翻攝林岱樺臉書）

民進黨今年8月「換總召」風波，以柯建銘續任總召暫告一段落，黨內觀察，這會期以來柯不再如過去那般積極主導黨團運作，「可能是覺得，既然過去的方式引發黨內反彈，那不如換個做法看看有沒有更好」。

據悉，如今不論在週三的擴大高層會議或中常會，柯建銘雖仍負責在會議上報告立院動態，但發言變得簡短精練精，一名黨內人士形容，「總召就是報告下個禮拜立院議程，看有排哪些案子，行禮如儀，不太會有其他內容」。

柯建銘作風改變還有一例，綠委觀察指出，過去柯扮黑臉抓黨團紀律抓得嚴，甲級動員沒來不只罰錢，柯也會嚴厲責備，但現在地方選舉近了，很多人回選區跑行程，二、五院會甲動投票時有些人缺席，柯還是會關切一下，但不會像以前那樣一直罵。「經過大罷免後換總召爭議，他變得沒那麼凸顯自己的角色」。

民進黨團本會期幹事長改由鍾佳濱出任，黨團調性也與過往有所不同。一名綠營中生代立委觀察指出，對於藍營發動的議題，鍾佳濱總是用法理說明的方式化解議題衝突強度，不互相對抗，鍾認為民進黨應該多提民眾有感法案，例如倡議公投前一天放「民主假」，或推「財劃法暫行條例」，將藍白公式錯誤無法分配的345億元統籌分配款，直接分配給人民等。

他說，過去吳思瑤的作法是該戰就戰，鍾佳濱則希望用福利法案來召喚選民支持，不要升高衝突。另名年輕世代的綠委形容，黨團現在就像是在休養生息，大罷免使全黨精疲力竭，明年又將迎來地方選舉，「是該讓馬吃點飼料，重新休養調整」。

