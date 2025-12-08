賴柯關係回不去2／黨團作風鷹轉鴿 苦命阿信吳思瑤處境好尷尬

柯建銘（左1）、鍾佳濱（右2）、吳思瑤（右1）如今都是黨團內要角。（鏡報李智為）

總統賴清德在11月間的擴大高層會議中表露不滿，認為藍白強推《財劃法》，民進黨團應有更積極作為，黨內解讀，賴希望黨團更積極論述，藍白強推修法不能任人宰割，至少要讓他們付出代價，不能躺平任人予取予求。然而，不少黨團成員對於頻繁的肢體衝突、無法收穫成效的杯葛已經感到疲乏。

「本屆第一年打成那樣，也無法阻擋藍白通過國會擴權修法跟《財劃法》」，一名綠委指出，即使發動冗長發言戰術，現在韓國瑜對發言時間都抓得很緊，3分鐘時間一到麥克風就被關掉，就算硬撐著不下台，藍白一定很快就圍上來架人；雖然支持者會希望民進黨凶悍一點，但「那真的表示希望我們去打架嗎」。

吳思瑤本會期卸任幹事長後轉任中央黨部政策會執行長，因民進黨立院黨團長年都是「總召制」，過去的政策會執行長多是虛職，相較下許多綠委都肯定吳思瑤是很積極任事的政策會執行長，不只組織會議與大家討論法案，也與黨團一起開記者會，例如之前的外送員專法記者會，她就積極在黨團與立委一起為議題發聲，12月4日又在黨中央舉行「公教年金改革議題民調」記者會，針對藍白正要推動的年金修法發表看法。

黨內觀察指出，吳思瑤出任政策會執行長，大家都知道是賴清德屬意，「賴很信任吳思瑤的政策能力，希望她即使卸任幹事長，也繼續為黨出力」，然而，在換總召風波後，賴清德與柯建銘關係已回不去，吳夾在賴與柯之間相當辛苦，「等於是有兩個老闆」，深知賴對黨團期待甚深，但若稍微積極一點，恐又會踩了「黨團自主」紅線，兩面不討好。

