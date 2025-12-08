賴柯關係回不去3／行政立法溝通仍需上緊發條 小紅書禁令綠委尬問：圖卡呢

行政、立法互動頻率近來有所回升，但綠委仍有許多抱怨。

歷經8月的換總召風波，民進黨的黨團運作、行政立法溝通在這會期都有所轉變。一民進黨立委指出，大罷免後，行政立法討論議題的頻率確實有所回升，但整體執政團隊運作仍有諸多不順。

他以內政部宣布禁小紅書一事為例指出，政院事前確實有找相關委員會的綠委溝通，值得肯定，但內政部記者會正式宣布後，立委竟然啥都沒有，事前沒被找去開會的立委，根本不知道來龍去脈，手上也沒有任何圖卡或論述建議，直到記者會隔天，有人在群組裡問，行政院的圖卡才陸續做出來，當場被立委質疑「這應該昨天就要出了吧？」

圖卡慢半拍早就不是第一樁，10月底非洲豬瘟爆發，行政院的圖卡也是在記者會之後很久才提供給黨團，此外，綠委也提到，總統提國防特別預算，大家也是看報才知道總統舉行記者會，立委同樣沒拿到任何文章或圖卡，「大家到底要怎麼幫忙說明？」

內政部宣布小紅書禁令隔天，綠委在群組抱怨圖卡（圖）給得太慢。（翻攝內政部臉書）

「宣布政策的步驟依序應該是黨內溝通、輿論墊鋪、正式宣告、後續宣傳與釋疑，缺一不可」黨內資深輿情幕僚指出，很多政策不是不能推，而是現在執政團隊要不是缺乏事前溝通，要不就沒輿論墊鋪，一下就直接把新政策拋出，圖卡、說帖又跟不上，立委也很難火力支援；例如日前引發劇烈反彈的二代健保補充保費議題，明明高層跟衛福部事前已溝通過也同意，但在糟糕的鋪排之下，一公佈就激起千層浪，最後行政院不得不出面踩剎車。

一名非黨團幹部的民進黨立委指出，普通立委不會在黨團的新聞群組裡，也不知道早上輿情會議討論的議題與方向為何，甚至不知道去哪裡跟進，早上若被堵訪想替執政辯護，有時還真不知要論述什麼，「反正表決也不會贏，府院怎麼想我們也不知道，有時候真不清楚現在到底為何而戰」，執政之路充滿荊棘。

