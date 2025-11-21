賴桑大嗑日本水產後...29共機來了「本周最多」

日本首相高市早苗「台灣有事」一說，點起中日外交硝煙，大陸也暫停進口日本水產品。但總統賴清德20日分享自己吃鰤魚壽司、味噌湯的午餐照，被視為以此表達支持日本，大陸國台辦對此昨批「改變不 了台灣屬於中國的事實」。而據國防部今（21）日公布，從20日上午6時至今日上午6時，合計偵獲共機29架次，為本周最高。

國防部今天公布最新共機動態，自20日上午6時起至21日上午6時，總共偵獲共機29架次出海活動，其中17架次逾越海峽中線進入中部、西南空域。海域方面，則有共艦7艘持續在台海周圍活動。對此，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

大陸繼日前發布民眾赴陸旅遊警示後，日媒亦報導指出大陸官方以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口。而賴20日在其社交媒體分享自己吃鹿兒島的鰤魚、北海道的帆立貝壽司的照片，亦登上各大日本媒體版面。而共機從本周一算起，單日依序出動架次為8、13、9、16架次，昨則出動29架次，為本周最高。

