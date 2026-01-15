賴正鎰估今年房市價穩量縮 雙北房價看漲3%

（中央社記者何秀玲台北15日電）鄉林董事長賴正鎰說，國際動盪與金融秩序影響到台灣股匯市與房市發展，預期今年全台房市維持「價穩量縮」格局，估全年總推案量年減6%；雙北房價仍有2至3%漲幅，其餘縣市則呈現價平量縮。

賴正鎰今天出席鄉林集團年度記者會時指出，今年有5大因素影響台灣房地產市場，第1，地緣政治與戰爭風險升高，推升原物料價格，增加營建成本；第2，AI浪潮帶動下，資料中心建置與電網升級需求大增，造成金銀銅等貴金屬缺貨，大幅漲價，進一步推升營建成本。

第3，美國關稅政策引發匯率變化，將影響資金流動，牽動股市表現；第4，利率升降會影響購屋意願，預估美國今年將再降息2碼；第5，央行房市政策將影響房價高低與購屋意願。

他進一步說明，央行2024年9月實施第7波選擇性信用管制後，原預估2025年全台總推案量會減少10%，金額降至新台幣1.8兆元，但在18個月開工令限制下，建商須依規定動工推案，實際推案量仍有2.1兆元，約減少6%。

展望2026年，賴正鎰說，受國際政經環境不確定性影響，建商將以更保守經營策略，採取「不購地、少推案、建照展期」作法，預估全台全年總推案量約在1.9兆元至2兆元間，年減約6%。

就區域房價來看，他說，2026年雙北房市將是量縮、價微揚，房價仍有2至3%漲幅，因雙北幾乎無地可買，市場供給多來自都更與危老案件，在合建模式下，建商須將約6至7成住宅與地主做交換，實際可銷售戶數有限，加上建築材料與營建成本持續上揚，雙北房價幾乎沒有下修空間。

賴正鎰並指出，目前雙北地區建案平均銷售率約可達5至6成，其他縣市僅約2至3成，今年雙北以外區域將呈現價平量縮，尤其部分蛋白區房價已出現微幅降價讓利情形，但整體房市價格下修幅度仍相對有限。

至於政策面，他預估，央行應會在今年第3季微幅放寬管制，但因今年年底有選舉，調整幅度應該有限。（編輯：林家嫻）1150115