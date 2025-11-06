賴正鎰估房市量縮跌破27萬棟！談寶佳併中工：社會觀感很重要

鄉林董事長賴正鎰說明「新松町新城計畫」，短短一年內就進行整合19個都更案、2000名地主、約1.8萬坪土地。徐筱嵐攝



針對房市買氣及虛坪制爭議，鄉林建設董事長賴正鎰今（11/6）日指出，今年房市買氣已跌至谷底，預估全年的買賣移轉棟數將跌破27萬棟，蛋黃區應該不會跌，預估蛋白區會微幅下修，央行的政策邏輯是「還沒看到跌價就不會放手」，即便到明年初仍舊看不到政策調整。另提到寶佳有意併購中工，顯示中工持有的京華廣場、陶朱隱園有著未來的潛在利益，「只是企業到一定規模」，社會觀感很重要。

鄉林建設今日舉行「新松町新城計畫」公開周年記者會，董事長賴正鎰親自主持，對於房市買氣持續下探，他分析，以往買賣移轉棟數大多在30萬棟左右，今年受到政策影響，買賣移轉棟數恐怕落在27萬棟以下，央行還沒看到房價跌，不會馬上收手，即便到明年初也不會有太大的動作。

賴正鎰指出，蛋黃區目前沒有下滑跡象，應該也不至於大跌，畢竟需求還在，土地供給多的地方，價格就會有調整，蛋白區將會微幅下修，如台中市的清水、沙鹿、烏日等，價格出現鬆動，整體來講，今年預售案量約在1.8到1.9 兆左右，相較以往的2.3至2.4 兆，明顯量縮。

至於近期備受關注的寶佳併購中工一案，賴正鎰意有所指，中工手中持有京華廣場、陶朱隱園等大批股份，寶佳想要主導，應該是看中未來潛在利益，不過，寶佳的資產已經頗具規模，「那麼有錢，有必要那樣做嗎？」企業到一個規模，社會觀感很重要，目前外解覺得應該要溫和一點。

