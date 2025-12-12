賴正鎰：北環科技廊帶啟動 都更黃金交叉成形

【記者柯安聰台北報導】台北城市發展的10年軸線正在北移。商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰觀察，北投正複製10年前南港從「傳統住宅區」躍升為「科技與居住新都心」的軌跡。隨著北投士林科技園區（北士科）啟動、北環輕軌推進、都市重劃與都更量能同步放大，加上相對溫和的房價基期，北投從「台北後院」轉為最受關注的次核心區。房市交易量節節上升，成為台北新一波「新移居城市」指標。



賴正鎰認為，北投可比喻為「從後院躍升新都心」，城市價值將進入起飛期。未來隨著北士科成形、交通系統完善、都市更新加速，北投已逐漸具備科技產業與宜居條件並存的雙核心能量。產業、人口、交通、政策的四軸線匯聚，使北投不僅擺脫邊陲定位，更進入台北下一個10年最具爆發力的成長期。



鄉林不動產研究室指出，過去的北投以溫泉、山水、人文聞名，但商業與就業機能不足，使其長期被定位為休憩型住宅區。北士科進駐，科技產業外溢效應明顯，吸引內科及南軟工程師持續北移。購屋與租屋需求同步上升，推動北投朝「科技生活圈」轉型，城市結構在近3年急速改寫，也正因為北士科帶動科技族群北移，北投城市性格全面轉型。







（圖）北士科鳥瞰圖



鄉林不動產研究室分析，10年前南港因三鐵共構與東區門戶計畫翻身，10年間房市量增 42.2%，房價翻倍，成為台北住宅與商辦大樓成長最快區。如今，同樣的發展三要素—政策、產業、交通—正在北投同步發酵。



鄉林不動產研究室指出，信義、大安等核心區都更案趨於飽和後，台北都市更新主戰場已明顯北移。北投近5年都更案量逐步攀升，重劃區也陸續成熟，加上新建案釋出速度加快，形成立體化推進的「更新黃金交叉」。



市場看好北投的四大更新力，包括(一)都更齊發及新屋供給增加：新案量能突破過去10年水平。(二)老屋都更量體上升：許多40年屋齡區塊陸續啟動更新。(三)人口回流：科技就業機會增加，提高區域自給自足率。(四)產業支撐：北士科提供長期需求面。



鄉林不動產研究室分析，這類「更新黃金交叉」通常是城市價值起漲的關鍵窗口，尤其是北投復興崗地段的補漲成形，甚至淡水線過去常被視為成熟與通勤需求線，但伴隨科技園區北移與都市重劃進場，淡水線正在轉型為「科技生活線」。其中，復興崗站被視為補漲核心區。



過去10年來，復興崗歷經機關用地解編、市地自辦重劃、公園綠地調整、街廓重構、新建案陸續推出、區域面貌全面更新等過程，使其擁有低基期、生活品質改善兩大優勢，是很多房地產專家點名的「次級成長站點」。（自立電子報2025/12/12）