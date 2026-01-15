賴正鎰：鄉林萬華與新莊都更Q2及Q3公開
【記者柯安聰台北報導】鄉林（5531）集團董事長、商總榮譽理事長賴正鎰（圖）15日在集團年度記者會指出，鄉林去年銷售的台北中山區「鄉林中山賦」、雲林「鄉林雲峰」、北投「鄉林靜岡」3個預售案都已接近完銷，顯見銷售動能持續、剛需市場仍在，房價也未受影響，只是成交速度變慢些，看淡不淡。至於鄉林集團2026年的布局，他說，期待已久的萬華與新莊都更預售案，將在2026年Q2及Q3接棒推出，總銷分別是65億元與52億元。
賴正鎰說，政府前年9月祭出第七波信用貸款管制後房市明顯冷卻，但也讓投資客幾乎退場，但目前有品牌，規劃設計有特色的開發商，去年以來推出的新案仍可創下7、8成銷售業績，就是靠剛性需求的科技新貴以及換屋族的準客層。
像是鄉林自家的雲林預售案「鄉林雲峰」去年底已完銷；北投「鄉林靜岡」銷售已8成5。台北市中山區新松町新城計畫首案「鄉林中山賦」已蓋到8樓，即將完工，可望在今年底或明年上半年陸續認列入帳。
「鄉林中山賦」創造出的合建新價值，帶動周邊地主合作意願，都更合建簽約速度明顯提升，新松町計畫已進行19個都更案、約2萬坪土地整合，將陸續在2至3年內推出總銷達2000億元的案量，去年底已進行「吉林4案」、「民權1案」、「民權2案」、「吉林7案」、「農安2案」等基地的規劃設計，今年會陸續遞案送交台北市府都委會審查通過後，將會盡快公開銷售，新松町新城計畫將打造台北最美的純住宅區。
對於鄉林今年新推案，鄉林萬華都更案推案速度雖有慢下來，但接待中心已設計完成，預計Q2進場。A+B兩塊基地合計2180坪，光是土地整合時間就長達23年，離萬大線「加蚋站」僅2個街口，步行5分鐘可抵達。商品規劃26至70坪、2至4房，可分回銷售戶數123戶，總銷金額估約65億元。
另在新北市新莊的都更合建案將在Q3進場，基地面積1005坪，將蓋地上24樓，地下5樓，可分回100戶，總銷約52億元，以27至33坪、2至3房為主力產品，距新蘆線與新北環狀線交會的「頭前庄捷運站」步行8分鐘，社區樓下就是大賣場，鄰近新莊體育館、新莊棒球場及國民運動中心，衛服部台北醫院等，機能豐富。
在開發土地方面，新北市「塭仔圳」，鄉林早先布局搶得先機，取得數塊合計約3000坪合建土地，離桃園機場線捷運站步行距離都10分鐘內，已開始規劃設計。台中方面，中科台積電擴廠、捷運藍線動工、綠線延伸案定案、十四期的大巨蛋與水湳經貿園區的超巨蛋，預計2030年完工啟用等，人口紅利與產業發展動能強勁。鄉林鎖定十三期及市區蛋黃區，加速開發土地，預計今年將購入五塊土地。
至於大陸投資方面，賴正鎰說，大陸這2年實施QE貨幣寬鬆政策後，接著「十五五」規劃，貨幣政策延續適度寬鬆基調，在房地產市場仍持續平穩，信貸需求已在2025年反彈、餘屋庫存也從低位元拉升，加速去化庫存量，房市會快速回穩。
成都市在去年新房與二手房的價量齊升，均價已突破人民幣3.3萬元/㎡，精裝修房甚至可賣到人民幣4.6萬元/㎡，加上二手房交易量是新房成交量的3倍，活躍度突破杭州與上海，當地人對買房維持熱度，致使房價年均漲幅約6%，是大陸房市表現最亮眼的城市。
鄉林在成都市R4與R6住宅地塊與C1、C2商業地塊，位於成都北三環與天府大道北延線路的交叉路口，屬於核心蛋黃區，有3條地鐵正在施工，地鐵公司還來借地搭建工務所及辦公室。鄉林看好商機，加速招商國際品牌大賣場進駐，提高住宅區生活便利性，也可拉升房價。
過去雖因鳳凰山機場搬遷問題而延遲推案，但附近新建案每平米已可賣到人民幣3萬元以上，行情持續上漲中。R6+R4的住宅總銷超過台幣200億元，對鄉林集團營收有極大助益，將注入強勁成長動能，將伺機開賣。
鄉林今年將持續推動「品牌輸出計畫」及第2個品牌「阿瑪尹」(Amayi)進軍全球飯店市場，除了在大陸擴大投資，目前已經在北京大興、上海、廣東深圳、佛山、江蘇蘇州與安徽合肥等城市談判土地之外，也會在越南印尼的東南亞及美、日等國家有海外房產及酒店布局，也正在積極招商，同時結合COSTCO好市多，在成都，佛山，合肥，深圳等地的商業地塊進行合作。（自立電子報2026/1/15）
