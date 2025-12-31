賴正鎰2025最後一炮！談居住正義 他喊話政府鬆綁限貸令、延續新青安貸

記者陳韋帆／台北報導

2025年即將結束，不少人等待邁入2026年，有房市政策大炮之稱的商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今（31）日晚間突然發文，他直言，「央行應鬆綁限貸令、取消建商融資18個月開工限制、提高豪宅門檻，且政府也該延續新青安政策，才是真正的居住正義。」

回顧2025年房市，全台推案預售屋總銷約2.1兆元，年減約11%、建商預售屋推案戶數則縮減至8.9萬戶。

賴正鎰指綠色通膨推升營建成本 建商利潤恐被土地成本吃光

廣告 廣告

賴正鎰表示，即便銷售量僅剩一至兩成，但開發商受限於「18個月開工令」與土建融貸款壓力，被迫維持推案動能，導致總銷跌幅未如預期。此外，隨亞幣競貶引發輸入性通膨，加上營建成本高居不下，台北15層RC結構每坪造價已衝上28萬元、鋼構則達36萬元，在高成本支撐下，房價仍具備極強韌性。

他認為，目前房市呈現「國際降息、匯率貶值、供給稀缺」三大特徵。隨著全球啟動降息循環，亞幣競貶導致進口能源與原物料成本攀升，形成綠色通膨隱憂。他指出，開發商手頭土地儲備充足，目前採保守推案且暫緩購地，地價雖有15%至20%跌幅，但每年2%至3%的建築成本漲幅，已幾乎吃光建商利潤。在「高營建成本」定錨下，房價欲小不易，僅有供過於求的蛋白區可能出現微幅下調。

賴正鎰說，未來的推案主力將轉向都更與危老重建案，避開限貸令影響。此外，高資產族群與出口商為應對綠色通膨，預計將資金轉入具保值效益的精華區資產，如台北北投、南港、中山區及台中十三期、水湳等具潛力區域。他強調，「買房抗通膨」的趨勢在2026年依然是市場主流。

賴正鎰拋四大政策建言 籲政府鬆綁18個月開工限制

賴正鎰也針對政府政策提「三鬆綁、一延續」四建言，呼籲政府放寬緊箍咒以避免房市硬著陸。首先是建議「取消18個月開工限制」，因現況缺工缺料且建照申請冗長，該規定極不合理；其次是「拉高豪宅限貸門檻」，將台北認定標準調高至1億元、新北7,000萬元，以提高換屋市場的流動性。

最後，他建議放寬房地合一稅率及預售屋轉售限制，活絡市場資金以增加交易稅收，並將「新青安2.0」常態化，擴大適用於有小孩的換屋家庭。賴正鎰總結，2026年房市量能難以擴張，唯有政策適度放寬，才能導引房價回歸正常，避免稅收短徵影響長照預算，並實踐真正的居住正義。

更多三立新聞網報導

跨年暢飲喝到掛？營養師推「最強解酒神物」免花錢 4招作弊免怕宿醉

台北跨年／台北101跨年煙火！五月天出現在《我們的世代 Gen. TAIWAN》

房市陷無人獲利的生存風暴！591揭建商慘況：預售屋半年賣3成就及格

獨家／曹西平猝死！遺囑遺產全給乾兒子 遇台灣上古惡法恐讓他難如願

