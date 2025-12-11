「賴比小英糟糕」！柯文哲怒：別把司法當政治工具 為打柯傷害那麼多人

民眾黨前主席柯文哲今赴北院出庭。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，今（11日）起展開言詞辯論，今先提示200宗以上證據，包括柯等11位被告都出庭。柯文哲開庭結束後，出面發表談話，他痛斥檢方從聲請搜索票就開始「騙票」，沒收手機、電腦，再從裡面找資料，一直編故事，「其實你們要對付的是柯文哲一個人，可是為什麼要傷害這麼多人？」並痛斥總統賴清德不要把司法當政治工具，「你比小英還糟糕！」

柯文哲指出，今天是證據提示，法官要跟被告之間溝通哪些證人的證詞還有證據資料是有證據能力的，將來要在法庭上使用，今天提報的是3400項證據，以前審判長說台灣的司法很脆弱，其實那時他就跟審判長講，有沒有想過一般老百姓面對國家機器更脆弱，「檢察官領國家薪水來辦我們，他們是資源無限。」

廣告 廣告

柯文哲說，老實講，3400項的證據，其實到現在超過一年，他都還沒讀超過1000項，龐大資料無法處理，最後法官有再問，每位被告對這段時間偵訊的意見，所有的被告都說否認犯罪，北市前副市長只有彭振聲說他是最慘的，家破人亡、他不想再講了，「這就是我最難過的地方」，「其實你們要對付的是柯文哲一個人，可是為什麼要傷害這麼多人？」

柯文哲直言，這案子其實從搜索票開始，檢察官跟法院聲請搜索票，其實法官也沒很多時間可仔細看，法官也是聽檢察官片面之詞，也不可能再去問那些要被搜索的那些人的意見，所以一般來講檢察官簽的在目前狀態下，法官都會同意核發搜索票給檢察官，這就是今天這案子最大的特色。

柯文哲質疑，當時開搜索票，檢察官的那些理由，後來在起訴書還有出現的有沒有？很少、幾乎沒有，所以這叫「騙票」，就是去騙搜索票，然後拿搜索票到處去搜手機、沒收電腦，再從裡面再找資料出來，這案子在他被起訴後，檢察官寫的補充理由書第30，即使起訴以後，還一直在編故事，為什麼？這個不是押人取供，這是押人逼供。

柯文哲強調，他也跟法官講「我還算是很耐關」，一般人被關一年，叫他講什麼他就講什麼了，而且那種完全羈押禁見，利用搜索票、抄你家，拿你的手機、電腦，然後從裡面資料再編故事，他也發現檢方現在也用同樣的手法去對付民眾黨主席黃國昌，他才跟黃國昌講說「不要吹牛說D槽很滿」，越是這樣講，檢方越有興趣，就找理由去抄你家、協會、辦公室，然後抄電腦資料，再從裡面找資料來編。

柯文哲表示，台灣的司法終究是要改革，今天這些被告，好幾個都說這案子弄到他們都不想活了，真相終究慢慢會出來。

柯說，京華城案是從監察院開始，監察院先出糾正文，監委出了這糾正，總是要做些調查才有辦法寫糾正文，就去問是查哪些資料，北市前都發局長林洲民來做筆錄沒紀錄，那簽到簿？他的律師去監察院去函要求針對這糾正提供資料，看結果發現林洲民去監察院做筆錄，是寫中泰賓館案，不是京華城案，結果對方稱誤植，「我跟你講，沒有這樣搞的，那你乾脆就說我要搞柯文哲就好了！」他重申，時間久了，所有真相慢慢都會出來。

柯文哲指出，司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，司法應當被人民信任，還是那句話，大罷免大失敗32比0，檢察官是最重要的因素，讓台灣人民對司法沒有信心，不過，也不是一天就可以改變這個國家，但希望在他這案子之後，反正真相慢慢都會出來。

最後，柯文哲強調，「那……其實我還是很難過，就是說……為了要打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人，真的！」政治鬥爭不應該變成這個樣子，「我還是忍不住要講，賴清德不要把司法當政治工具，你比小英還糟糕！」

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

王世堅稱禁小紅書「護國心切」 劉世芳：保障詐欺被害人的最佳處置

世大運不想邀陳建仁？ 柯文哲律師：蘇麗瓊私怨寫滿整頁 應不予採信