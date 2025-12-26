賴氏憲法規定審總預算期限？他酸：要多用AI

▲國民黨立委吳宗憲酸，總統賴清德又自創賴氏憲法，建議總統幕僚多利用AI輔助查證資料，以避免再出現錯誤解讀。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.18）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委吳宗憲酸，賴清德又自創賴氏憲法，建議總統幕僚多利用AI輔助查證資料，以避免再出現錯誤解讀。

吳宗憲說，賴清德多次引用錯誤資訊，對憲法與法制理解存在偏差，過去25年間，立法院在12月31日前完成年度預算審查的次數屈指可數，不超過五次，《憲法》也沒有賴清德所說的期限。

吳宗憲說，真正的不尊重《憲法》、頻頻違憲亂政的是總統與行政部門，自行設置規則，無視立法院職權；還有大法官釋憲，竟然無視規定，只有5名大法官就做出解釋；總統及內閣不執行三讀通過的法律，且審理過程不公開，才是真正的荒謬行為與毀憲亂政；真正違反《憲法》的並非在野黨，而是賴清德及其領導的內閣，已嚴重損害國家憲政秩序與人民權益。

