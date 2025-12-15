賴沒記取教訓？郭正亮曝立院下一戰：有「更炸的案子」

賴清德(左)罵在野黨立委，閣揆卓榮泰(右)宣布不副署法律，爭議不斷。（示意圖／資料照／姚志平攝）

為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被各界抨擊質疑違憲。前立委郭正亮直言，賴清德別以為立院不過關還能照常執政，這樣僵局會更難解，藍營已提案了陸配參政權等議題，更炸的在後面。

「你這個就是自己找死！你以為人家會去怪立法院？」郭正亮15日在《大新聞大爆卦》節目直呼，立法院是集體投票，而且不能罷免立委，已經試過了。綠營本來有招，就是罷免，結果32比0！賴清德還在那邊鬼扯，說藍白都沒有記取教訓，不知道是誰沒有記取教訓？

郭正亮表示，公務人員年改、財政收支劃分、軍警加薪，這些絕對是全黨的意見。後面還有更「炸」的案子，如陸配，這就很政治了，國民黨有這個提案，這就夠炸了，要去修國籍法，訴求不能取消陸配的參選資格。

郭正亮直言，「這才夠意識形態！老實說，我不知道民進黨在想什麼，你們就受制於一個鬥雞總統？」而且這個人還真的是，憤怒都寫在臉上，還要親自召開黨政協調會，還要親自下令，還要出來錄影片？「我說你是不是白癡啊？你要把你那個嘴臉寫在臉上，讓全台灣人都看到？」還第一次看到總統在罵在野黨立委，明明知道這樣會使這個僵局更難解，「你是巴不得大家趕快談一談（藍白合）？」

郭正亮提到，美麗島電子報董事長吳子嘉就說，何不把柯文哲輕判，去爭取民眾黨8票？這很難，但至少吳子嘉知道：你要過關！不要以為立法院不過關，你還可以執政？在那邊幻想！

