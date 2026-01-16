賴淑子接任華董分會會長，卓榮泰出席交接賀6周年：女性企業家撐起台灣競爭力

世界華人工商婦女企管協會華董分會周四（1/15）舉行第五、六屆會長交接暨理監事就職典禮，由深耕零售產業三十年的賴淑子接任會長，行政院長卓榮泰等人親臨祝賀，他肯定女性企業家在社會各領域貢獻，並共同歡唱生日快樂歌，祝賀華董分會成立滿六周年。 卓揆提到，台灣的世界競爭力名列前茅，是公私協力的共同成果，尤其台灣高度發展及自由的環境，讓工商團體能在各領域持續深耕，讓世界看見台灣。 卓揆期許民間力量與政府政策更加緊密結合，發揮加乘作用，實現「讓國人更健康，讓國家更強大，讓世界擁抱台灣」目標。

賴淑子接任世華總會華董分會會長 卓榮泰等親臨祝賀

世華總會華董分會1/15在台北漢來大飯店舉行第五、六屆會長交接暨理監事就職典禮，逾350位政商學界貴賓齊聚，共同見證女力企業新里程碑。卓揆、僑委會委員長徐佳青、經濟部長前部長王美花、民進黨祕書長徐國勇、前立委郭素春等人親臨祝賀。

廣告 廣告

華董分會指出，第六屆會長由曾任大潤發營運長、全聯副總經理等大型集團高階經理人的賴淑子正式接任。賴深耕零售產業30年，從基層門市一路走向企業決策核心，如今承接人生下半場的新使命，期許將企業管理經驗轉化為公共影響力，帶領華董分會邁向更寬廣的國際舞台。

賴淑子表示，未來將以「跨業交流、利他公益、創新創傳」作為會務發展三大主軸，讓社團成為跨越產業、連結世代、放大女力影響的關鍵平台。她強調，女力的價值不在於一時聲量，而在於是否能長期影響未來，期待與全體理監事與會員攜手同行，讓華董分會不只是被看見，更能被需要，並為台灣與世界寫下屬於女性企業家的影響力篇章。

華董分會創於2020年 逾70企業會員市值數千億

華董分會說明，第六屆華董分會幹部團隊匯聚各產業指標性女性企業家，包括創會長禮客集團董事長翁素惠、名譽會長大學光學科技董事長歐淑芳、三商集團/嘉正生技副董事長林瑟宜、雅光商城總經理張雪琴。

華董分會表示，第一副會長由聯發國際餐飲董事李淑芬出任，第二副會長為聯寶電子董事長譚明珠，秘書長由憶聲電子董事長彭亭玉擔任。此外，同時設立公益長、學習長等多元職務，期盼透過媒體專業與國際視野，助會員企業與世界接軌。

華董分會由創會長翁素惠於2020年創立，為世華全球第75個分會，成立六年來，企業會員已超過70家，涵蓋零售、科技、餐飲、生技、文創、法律、媒體等多元領域，近50家企業總市值數千億元，包括家登、騰雲科技、王品、三商、尼克森、廣運、台隆、寶雅、康科特等，大多為上市櫃公司。

華董分會表示，未來將持續以公益參與、永續經營與跨域合作為發展重點，凝聚企業力量，擴散社會影響力，為台灣社會注入穩定而正向的能量。

卓榮泰：台灣世界競爭力名列前茅 盼公私協力讓世界擁抱台灣

卓揆致詞時，感謝華董分會平時熱心社會服務與公益事業。他表示，台灣的世界競爭力名列前茅，是公私協力的共同成果，尤其台灣高度發展及自由的環境，讓工商團體能在各領域持續深耕，讓世界看見台灣。

卓揆期盼民間力量與政府政策更加緊密結合，發揮加乘作用，實現「讓國人更健康，讓國家更強大，讓世界擁抱台灣」目標。

世華總會1994創於舊金山 華董分會熱心公益

卓揆指出，「世界華人工商婦女企管協會」在1994年於舊金山成立，1997年改名為現名，是唯一由台灣開始並向國際發展的工商婦女團體，成立30年來，在30國已有95個分會，其中在台灣有32個分會，該協會以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」為創會宗旨，與我國經濟發展過程相輔相成。

卓揆表示，華董分會從創始會長開始至今已第六屆，每位會長皆盡心盡力實踐創會宗旨，會員也具備行動力，在社會各領域扮演重要角色，熱心社會服務，值得各界敬重。

卓揆說，新任會長賴淑子會長深耕金融、通路與企業治理領域，希望未來在賴會長領導下，持續與政府進行溝通協調，讓政府能夠聽取更多產業界意見。卓揆也感謝卸任會長張雪琴過去於任內帶領團隊參與許多公益活動。

卓揆指出，世華總會去年舉辦「2025華冠CEO論壇」，聚集來自世界各地的頂尖CEO，共同分享企業經營經驗及成就，為我國拓展國際視野；另該總會去年也舉辦「619全球傳愛活動」，募得新台幣2500萬元善款，用以購置6輛高規格救援車輛，捐贈新北市、宜蘭縣、花蓮縣等地區。

不僅如此，卓揆表示，世華總會在去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件發生後，更在第一時間啟動援助機制，令人感佩。

卓揆盛讚台灣經濟表示 盼果實公平分配、全民共享

卓揆也說明台灣的經濟現況與近期成果，包括瑞士洛桑管理學院發布的2025年世界競爭力評比，台灣位居全球第六，在人口逾2000萬以上的經濟體中，更連續五年蟬聯第一。

卓揆也提到，近期台股表現近3萬1000點、2025年全年經濟成長率預估為7.37%，且有上修空間，但政府現在首要之務，便是依循總統賴清德指示「均衡台灣」治國方向，將高度經濟成長的果實公平分配，讓全民共享。

最後，卓揆再次感謝在座華人婦女工商企業成員在各領域的辛苦付出，表示很榮幸看到許多優秀婦女同胞在世界發光發熱，相信民間力量如能與政府政策緊密結合，將能發揮加乘作用，期待大家共同努力，實現賴總統揭示的目標。

致詞結束後，卓揆與現場貴賓一同歡唱生日快樂歌，祝賀華董分會成立滿六周年，並向現場來賓致意。

相關新聞： 市值7千億背後力量是她們！50家上市櫃女董齊聚，三商投控董娘接華董分會新會長：在巨人肩上看更遠





更多今周刊文章

南亞(1303)股價27➝72元、聯電(2303)40➝58元在漲什麼？現在還能進場？台股老手「超過這價位要小心了」

0050、0056、中信金...他年賺千萬體悟：賺得快不如撐得久！老手「10年不賣」投資配置大公開

跑步8個月狂瘦17公斤、血壓藥剩1/3！68歲超馬醫師嬤：糖尿病、高血壓更要動，慢跑「這時間」燃脂效果最好