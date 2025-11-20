賴清徳曬吃日本海鮮照、日網友喊窩心！中國外交部跳腳罵作秀：「台灣是中國的台灣」

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中方反彈，中國也宣布禁止日本水產品進口。不過，總統賴清德今（20）日在多個社群平台上傳一張午餐照，大啖日本產地的壽司、海鮮，讓日本網友備感窩心。此舉卻讓中國外交部再度暴跳如雷，表示「賴清德再怎麼作秀，改變不了台灣是中國領土不可分割的一部分。」

賴清德總統今日在包括X平台（前Twitter）等多個社群媒體上，以中文和日文發布訊息，表示「今天的午餐是壽司還有味增湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」；雖然未直接提及中國的禁令，但在此時分享日本產地的海鮮，力挺日本海產用意不言而喻。

此一貼文立刻造成討論，不少日本網友表達感感動，直言「我們日本人真的很感謝您溫暖人心的評論」、「謝謝您讓大家吃得這麼開心」、「我們日本人永遠與台灣站在一起」。

不過，賴清德一則溫馨貼文，再度讓中方跳腳，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上，被問到此事時回應：「台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實」。

（圖片來源：賴清德臉書、中國外交部）

