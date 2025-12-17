賴清德、卓榮泰使出「不副署」七傷拳？黃暐瀚分析政局卡死真相：誰違憲沒人說了算

政治評論員黃暐瀚針對賴清德總統與卓榮泰院長啟動「不副署」機制一事，在臉書發文評論。黃暐瀚表示，事隔多日後，他依舊認為第一時間的形容「卡死」是最貼切的描述。

黃暐瀚指出，這兩年政院立院嚴重扞格，從「一路覆議、一路失敗」的局面，到憲法法庭形同失效。他說明，新版憲訴法規定大法官需有十人才能開會、九人議決，但目前僅剩八位大法官，因此無法開會。最後賴總統與卓院長決定使出「七傷拳」，直接採用「不副署」這一招，「放大絕」。

對於這項決策，黃暐瀚分析，站在綠營的立場來看，這是「終極救濟」方式；但站在藍營的角度看，這是「選輸翻桌、違法違憲」。

黃暐瀚提到，若真的違憲，應該送憲法法庭釋憲。可惜憲法法庭已失去開會功能，無法釋憲，因此到底誰「違憲」？沒人說了算。

他以寓言故事「黑羊白羊要過獨木橋」為例，故事最後的結局是雙雙摔下山崖。黃暐瀚反問，現實中的「藍軍綠軍、兩院對決」，最後會是什麼結果？他認為只能等民意決定。