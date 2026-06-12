賴清德、魏哲家為屏科半導體供應鏈專區動土 形成產業國家隊布局全球
屏東科學園區半導體供應鏈專區今舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家與供應鏈廠商等產官學研代表出席。賴清德致詞指出，屏科半導體供應鏈專區是台灣第一個半導體產業鏈專屬園區，今天動土代表屏東將迎接半導體產業，也代表台灣半導體產業鏈未來會更完整，形成國家隊，全球布局更具有實力。
賴清德、魏哲家出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮
屏東科學園區設有半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規畫，占地約28公頃，今天由台積電率領7家廠商舉行聯合動土儀式，雖然現場下起大雷雨，賴清德、魏哲家、屏東縣長周春米、國家科學及技術委員會主委吳誠文等人仍出席見證。
賴清德致詞指出，今天的進駐不是只有台積電供應鏈，也代表台灣半導體產業鏈未來會更完整，更形成國家隊，未來全球布局更具有實力，也對台灣整體發展有莫大助力。
他說，台積電願意大力支持專屬園區，代表台積電深耕台灣的決心，台積電的心在台灣、根在台灣，台積電要去全球開枝散葉，台灣也會得到最大利益，應該為這歷史時刻感到開心。
賴清德還特別提到，今天難得的是，魏哲家本來有公務要前往美國，但他拜託魏哲家親自參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持的決心、根留台灣的決心，魏哲家也二話不說就把美國的重要行程推遲，「他要去見誰你們大概都想得到吧？」
屏東縣長周春米表示，對屏東科學園區未來發展非常期待，其攸關整體產業與城市發展，中央與地方持續就屏科相關建設積極推動與合作。屏東縣府表示，台積電供應鏈進駐宣告半導體聚落正式進駐屏東，藉由指標性工程啟動，鏈結產官學研能量，以技術開發與規格制定驅動在地產業升級。
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