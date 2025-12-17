賴清德「掀桌」 民主憲政走進無解死胡同
行政院長卓榮泰前天宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例，讓立法院通過的法律無法生效，賴清德總統也表態支持卓榮泰的決定，並指在野黨將國家推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。總統、閣揆一致對抗國會，台灣面臨史無前例的憲政危機，而且基本無解。
卓榮泰批評立法院長韓國瑜「無視憲法」，拒絕總統茶敘邀請，並嗆聲在野黨提出不信任案，指被毀憲亂政的國會倒閣，「將會是我畢生的民主勳章」。賴清德則要求立院撤回傷害國家、違背憲政精神的爭議法案。但當卓榮泰確定不副署的那一刻，台灣民主就已經走進了無解的死胡同。
《憲法》明訂行政院對立法院負責，行政院長批評立法院長無視憲法，是憲政史上頭一遭，完全顛倒了行政、立法間監督制衡的關係。卓榮泰以韓國瑜未參加國政茶敘大做文章，但《憲法》第44條對於院際爭執，寫得是總統「得召集有關各院院長會商解決之」，並沒有強制的義務，更何況「茶敘」還不算真正的院際調解。
因為是史上第一次閣揆不副署法案，沒有人知道這個《財劃法》接下來怎麼辦？這次的《財劃法》經立院三讀後送到總統府，在行政院提出覆議後回到立法院，覆議被否決後再回到總統府，等待總統公告施行。如今政院決定不副署，究竟是要回文給總統府還是立法院，還是在總統府和行政院之間的自然消失？
賴清德要立法院撤回爭議法案，但正如上述的立法流程，在法案送出立法院之後，立法院就已經沒有撤回的空間。2013年的《會計法》99-1條特別費除罪化的爭議，引發社會譁然，又因立法院三讀通過條文漏字，導致大學教師被排除在除罪範圍之外，必須要解決。當時的民進黨主席蘇貞昌為此拜會行政院長江宜樺，希望行政院能提出覆議解決，卻遭江宜樺拒絕，最終是在蘇貞昌和馬英九都出面向全國人民道歉之後，政院才提出覆議案替立院解套。如今的《財劃法》連政院的覆議都已經被否決，哪有回到立法院的空間？
卓榮泰和民進黨嗆聲要在野黨倒閣，但此時的倒閣和大罷免時喊倒閣意義截然不同。倒閣、解散國會重選是解決政治結構僵局的終極手段，大罷免時的倒閣是以新民意打開新局，但在政院以明顯違憲的手段，否定立法院的立法權之後，即便國會重新改選，總統仍然可以指派另一個「李榮泰」、「王榮泰」，繼續不副署立法院通過的法案，政治僵局仍然無解。
今天問題的根本是，怎樣的手段才能制止、回復總統和閣揆的違憲作為。綠營部分人士主張，只要立法院能通過賴清德補提的大法官，讓憲法法庭恢復運作，就可由憲法法庭裁決。姑且不論在野黨對現任的大法官高度不信任，憲法法庭已經多次明顯站在民進黨的立場，壓制、剝奪立法權，在野黨絕不會容忍行政、司法聯手打擊立法院的情況再現。即便憲法法庭現在足額能夠運作，前大法官黃虹霞也認為，既然該法案「不生效力」，憲法法庭也就無法審理。
賴清德、卓榮泰的作為，形同打牌輸了把整個桌子都掀掉，根本不講任何規則，憲政上也沒有解套的辦法。覆議已經用盡、立院無從撤回，倒閣無法解決、憲法法庭無法審理，民主憲政走進一個完全無解的死胡同。而且可以預見，此例一開，未來會有更多民進黨不要的法案，都循相同的方式解決。不副署會變成一個超級憲政怪獸，吃掉一個又一個立法院的法案和決議。
賴清德和卓榮泰此舉，形同按下朝野相互毀滅的核彈按鈕，未來行政、立法之間的對立和衝突只會不斷上升，而不會有對話的空間、降溫的可能。立法院通過的法律行政院不接受、以副署權否決，行政院要的預算和法案，立法院也不可能給，明年「九合一」的勝敗也無法改變局面，要一直亂到2028年總統改選才能解決。
明年7月底，現任監委就全數卸任，陳水扁執政末期監察院沒有半個監委的情況很可能再現；目前大法官的缺額難以補足，在後年4名大法官任滿後，就只會剩下4名大法官。司法、監察兩院停擺，NCC等獨立機關的委員無法產生，整個政府的運作都會出現問題。
賴清德和民進黨為了政治利益，無限上升朝野的對立，以此凝聚綠營支持者，嘲諷在野黨無計可施。但違憲的作為本就沒有道德正當性，即便有部分綠營法界人士願意背書，卻無法獲得多數人的共鳴。當家鬧事的作為，又重新陷入當初發動大罷免的思維，讓在野黨在原本處於劣勢的國家認同議題之外，重新找到開闢新戰場的機會。
雖然國民黨的表現不佳，人民對國民黨的好感度遠低於民進黨，但整體而言，民眾還是會認為執政黨必須負起更大的責任。在多數的情況下，激烈的政治對抗通常對執政黨更加不利，陳水扁第二任的紅衫軍、馬英九第二任的太陽花，都是如此。民進黨不要只看到綠營同溫層的亢奮，卻忽略了潛在的危機。
【作者 單厚之／媒體工作者】
其他人也在看
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 194
立院、政院僵局有解嗎？媒體人曝結局
[NOWnews今日新聞]針對《財劃法》覆議案遭立法院否決，外傳總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火；行政院長卓榮泰今（15）日稍早也親上火線召開記者會，宣布不副署本次修...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 86
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 124
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 193
力挺卓榮泰「不副署」謝長廷：在野不敢倒閣是沒信心得到人民支持
[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨聯手惡修財劃法、強推反年改，行政院提出覆議又遭藍白否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，綠營和台派支持者一片叫好，藍白陣營則批評毀憲獨裁。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷透過臉書力挺行政院長卓榮泰，他並表示，不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量！立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台。多數黨立委不敢提倒閣，就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。 謝長廷16日在臉書發文寫道：「卓榮泰是太上皇？！『卓榮泰、太上皇、毀憲！罪人！』我在吃牛肉麵的小店，從右上角電視機傳來尖銳的聲音，嚇我一跳，卓院長是太上皇？那我這位前院長不就要升級為『無上皇』了！仔細一看，才知道是卓院長宣布拒絕副署財劃法等違憲法律，因而引來尖銳的質疑和批判。我一直認為最理想的政黨政治是『競爭與合作，壯大台灣』、比較差的是『對立與內耗，弱化國力』、最壞的是『杯葛與僵持，政府失能』。」 謝長廷指出：「目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 351
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 1 天前 ・ 247
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 1 天前 ・ 100
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 20 小時前 ・ 168
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 44
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 43
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 32
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 94
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 16
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
卓榮泰不副署 綠營大老：恐引發更大反彈
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。行政...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 315
不副署《財劃法》！卓榮泰嗆可倒閣 Cheap諷「免洗筷院長換立院多數？」
根據《財劃法》修正案內容，在野的國民黨與民眾黨聯手，主張中央應增加對地方政府的財政分配比例，引發行政部門強烈反彈。行政院曾提出覆議要求立法院重新考慮此案，但最終仍遭在野黨否決，形成行政與立法之間的僵局。卓榮泰15日表示，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 32
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
高虹安涉貪改判無罪將回歸新竹市長 邱臣遠喊話內政部：儘快通過復職申請
新竹市長高虹安今（16）日二審逆轉貪污部分無罪，高虹安表示，將儘速完成復職程序；新竹市代理市長邱臣遠表示，期待高虹安能夠儘快復職，回到市府團隊跟大家一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，也希望內政部能夠儘快通過復職申請。高虹安今日發布聲明表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 3