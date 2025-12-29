賴清德上任後中共四度對台軍演 首次逼近領海邊緣

中共29日無預警發動圍台軍演，在台海劃設五大射擊區域，升高台海情勢緊張，根據統計，從總統賴清德上任至今，中共去（2024）年執行聯合利劍-2024A、2024B，以及今年海峽雷霆-2025A，加上這次的正義使命-2025，總計4次軍演，中共官媒央視將歷次軍演的射擊範圍重疊，顯示共軍步步進犯，寫下歷年來距離台灣最近的一次，其中一處的射擊區域，位在恆春半島南方，是北緣的緯度21度49分，逼近我方領海邊緣。

中國國防大學教授孟祥青表示，「台島的這些能源線運輸線，不是一般的生命線，我認為就是生死線。」

針對共軍鎖定基隆港、高雄港，中方聲稱，能封控南北重要港口，切斷台灣海上運輸線、能源補給線；學者觀察，若中共發射東風飛彈，考驗台灣的偵蒐能力，以及日本、菲律賓等國的防空飛彈反制能力。

淡江戰略研究所副教授林穎佑分析，「更多一部分是現在美國他嘗試說，在聯繫不管是日本，還有甚至菲律賓跟台灣這一邊，目前在這邊的島嶼上面的反飛彈防禦的一個系統的一個效果。」

中共強調，軍演針對台獨分裂勢力與外部干涉勢力，學者分析，中共軍演表面上是恫嚇台灣，背後目的，一來是反制美台軍售，二來是警告日本首相的高市早苗「台灣有事」言論。

日本NHK：「在這次的演習中，將讓艦艇與軍機接近台灣本島，中國軍方表示，這次演習是為了維護國家主權，維持國家統一而進行的正當且必要的行動。」

不只日本緊盯中共軍演，美國海神無人偵察機，傳出一早從沖繩起飛，曾飛抵墾丁外海，用行動關切台海和平穩定，國軍證實，有他國軍機現蹤國際航道。

美軍廣播：「我是美國軍用飛機，正在國際空域執行合法軍事活動。」

共軍廣播：「美國飛機注意，我是中國空軍，你已進入我領空，立即離開，否則將遭到攔截。」

國防部情次室次長謝日升表示，「只要是在國際航道上面，的確有很多其他的這個飛機活動。」

學者分析，中共軍演伴隨認知作戰，除了削弱民心士氣，有別於過去傳遞疑美論，這次加上疑日論，試圖影響印太區域和平穩定。

