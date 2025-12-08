賴清德上任至今過境不了美國 鄭麗文：他的困境非常明顯

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就昨有媒體報導稱，國民黨主席鄭麗文曾表態願意與中共總書記習近平會面，「鄭習會」時間就鎖定在明年的農曆年前後登場。國民黨強烈駁斥後，國民黨主席鄭麗文今（8日）接受政治網紅「歷史哥」專訪期間，鄭麗文則解讀，現在每天都在編故事對付她，原因在於總統賴清德的困境已經非常明顯，上任至今無法出訪，甚至過境美國，賴清德已經在做困獸之鬥。

對於被媒體稱，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，中共北京當局還提出高度敏感的「三張門票」作為前提。鄭麗文駁斥稱，現在已經很會編故事了耶！每天一直編、編不完，又有什麼「門票說」，連她什麼時候見習近平的時間都已經排好了，還有什麼「三張門票」，哇賽！這個編故事，天啊！

鄭麗文認為，這可見民進黨多緊張害怕，現在好像府院黨上下都在想辦法對付她一個人，但府院黨加起來也都對付不了她，因為民進黨的立場、論述是錯誤的，漏洞百出，更重要的是，國際社會不再支持民進黨，賴清德上任快2年，還是無法出訪、無法過境美國。

鄭麗文表示，賴清德的困境已經非常明顯，賴清德在做困獸之鬥，本身非常危險，所以她才會叫賴清德「不要玩火」。結果，賴清德有講了一堆東西，說不會「台獨」，沒有說「台獨」的必要，又再擁抱中華民國。

鄭麗文指出，不過10天之前，賴清德為了1.25兆元的國防預算才恐嚇台灣人民，說什麼2027年就要打仗，講了一堆往「台獨」方向的論述，當東北亞都想要「滅火」的時候，賴清德又想要在台海燒一把火火，結果不到10天，賴清德自己乖乖在「滅火」。

鄭麗文意有所指稱，賴清德每次都在那邊繞來繞去，為什麼立場要這麼搖擺反覆？就是因為賴清德自己心虛，立場有問題，又要「台獨」又不能講「台獨」，搞得莫名其妙，浪費這麼多時間在這麼議題上所以她才問，到底哪個賴清德才是真的賴清德？是那個說一輩子要做「台獨工作者」的賴清德？還是現在說「台獨」不存在、不需要宣布的賴清德？是哪個「老大哥」要賴清德這樣講的？！

鄭麗文質問，一個這麼簡單的國家定位「中華民國」4個字就結束了，難道賴清德不是依照中華民國憲法宣誓的總統嗎？為什麼每次講到國家定位就長篇大論，每次都要新名詞、新講法？一個這麼清楚的國家定位，賴清德都講不清楚！賴清德只想利用「中華民國」四個字，但整個中華民國的核心價值和主權，賴清德沒有一項是認同的。

鄭麗文也提到，賴清德繞來繞去都繞不開「兩國論」，那何必呢？就認同中華民國就好了！「反核」跟「台獨」就是讓民進黨掐死台灣的兩大神主牌，國民黨反對「台獨」就會被扣上紅帽，那去問美國啊！美國支持嗎？台灣有好多問題需要總統處理，結果賴清德天天在作繭自縛。

