賴清德上午視導新式教召力推國防預算 在野黨中午就在立法院進行封殺

總統賴清德本日上午視導新式教召，並再次力推國防特別預算，但中午就遭在野黨封殺預算。（圖片來源／總統府提供）

總統賴清德11月26日推出未來8年投入1.25兆元國防特別預算，行政院旋即提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送交立法院審議。

賴清德本（2）日上午藉由視導後備軍人教召的時機，再度進行大力推薦國防特別預算，並介紹新式教召模式。儘管總統大力推薦，但本日中午立法院程序委員會仍在藍白主導之下，封殺了國防特別預算。

廣告 廣告

賴清德：若無力量做後盾，和解最終淪投降

總統賴清德本日視導宜蘭縣後備旅步三營教召訓練，並善用此時機再次宣揚國家的防衛理念。他強調，維護世界和平、穩定區域發展是我國建軍的目標之一，但是我們對和平要有理想，不能夠有幻想；和平無價，戰爭沒有贏家，所以必須靠實力才能夠得到真正的和平。

賴清德強調，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，屈從侵略者的主張不能夠也不可能得到和平；即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益；反之，如果沒有足夠力量做後盾，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴清德向在場教召員喊話，各位每一天的訓練、所流的每一滴汗、所做的各項努力，對國家來講都非常非常重要，也為了因應中國持續擴大對台灣併吞的野心，也為了妥善因應中國的灰色地帶侵擾，我們要避免中國「以訓轉演、以演轉戰」。

賴清德力薦「台灣之盾」：可保存國軍戰力

善用視導教召的時機，賴清德也力薦其所推出的8年1.25兆元國防特別預算。他表示，上週特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大守護民主台灣的國家安全行動方案，包括法制行政作為在內，也特別提出了每一年 1560 億、為期 8 年、總經費約1.25兆元的國防特別預算。

賴清德說明，透過此國防特別預算，我國將建置「台灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力，保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全，同時也能建置分層防禦、高度感知、成功攔截的效能。

「當然我們也希望透過國防特別預算推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型， 一方面達到保護國家安全的目標，一方面能夠推動產業經濟的發展」，賴清德指出：「包括在總統府成立的全社會防衛韌性委員會，以及今天我們用新的教召方式來訓練各位召員戰士，無非都是想要利用實力來確保國家安全以及區域的和平穩定。」

賴清德強調，國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場。

新式教召三大特色一次看

賴清德本日亦介紹新式教召模式，他表示，這次教育召集秉持國軍新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，有以下三大特色：第一、將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練。他強調，這項變革是國軍後備訓練的新里程碑，召員一旦能夠熟練操作無人機之後，日後可以向交通部民航局申請證照，對未來工作生涯或者是國軍需要必有莫大幫助。

第二、特別將城鎮作戰所需要的各項戰技列入後備教育召集的訓練當中，並讓召員直接在戰術位置報到，而不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置。賴清德提及，本次的召員有70%是宜蘭子弟，對在地非常非常地嫻熟，同時也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥訓練以及戰傷訓練等等。

第三、本次教召將關鍵的戰術思維引進並落實，教官團隊中還加入了曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回寶貴的戰術思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊並實施演練的能力，以提升整體戰力。

賴清德力推無效，在野黨封殺國防特別預算

儘管總統賴清德大力推薦8年1.25兆元國防特別預算，不過本日立法院程序委員會仍在藍白人數優勢之下遭到封殺。表決過程中，原本贊成反對同票數，國民黨籍召委翁曉玲見此情狀，便自行下場表決，使得國防特別預算遭到暫緩列案。

民進黨立委當場都感到相當失望，因此高舉「吳三桂」「惡意杯葛」等標語，痛斥翁曉玲及藍白立委阻擋國防預算、迎合敵人。民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤表示，總統國防特別預算被擋、政院版財劃法被擋第2次、國安法案被擋722次。

她氣憤稱，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！

(原始連結)





更多信傳媒報導

11 月六都買賣移轉棟數微降 房仲：後市關鍵在央行理監事會

亞洲人更易「胖外表、瘦肌肉」 亞洲最新共識：50歲就應篩檢肌少症

鴻海明年可能發7元以上 劉揚偉非常看好 郭台銘的女兒郭曉玲為何要賣5千張鴻海股票？

