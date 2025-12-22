賴清德下令員警「反恐訓練」！石明謹打臉：單警服勤要反什麼恐

賴清德下令提升至「反恐」層級。示意圖／攝影李智為

捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機砍人事件，共造成4死11傷，總統賴清德指示警政署，全面提升全台各地快速打擊部隊能力，並提升至「反恐」層級。對此，曾擔任過警察的球評石明謹打臉，目前恢復為單警服勤，「是要反什麼恐」，呼籲應把6大事項先做好比較重要。

石明謹21日對於賴清德「強化反恐訓練」指令提出6大建議。第一，減少過多「無聊勤務」，如減少兩個無效交整崗，就可以多一條4小時巡邏線，而非幫民眾買汽油、去水溝撿鑰匙，避免碰到重大事件時人手不夠，然後一天到晚停休、管休、召回。

第二，把常訓的時數跟內容補足，改掉展示氣勢及演技的作秀演練；第三，不要拿訓練做評比，許多員警訓練只有壓力、沒有動力，甚至輸了還會被罵，「一般員警有沒有學到東西、建立普遍性的基礎能力才是重點。」

第四，補新的人就多規劃新的勤務，而不是減輕原本的勤務壓力，不懂什麼叫休整、輪替、預備人力；第五，提升見警率早就被許多研究證明是低效作為，許多犯罪者看到警察並不會降低犯罪率，只會改到警察少的地方犯罪，加上警力固定，若在捷運站加了一倍警力，「你猜猜其他地方會如何？」

最後則是「雙警服勤」，自從鐵路殺警案後，有2~3個月改為雙警服勤，隨後又恢復成單警服勤，「碰到事情連自己都不見得安全，要如何保護人民，假設練了一堆反恐訓練，但你出門都是單警，身上還沒裝備，是要反什麼恐？」

石明謹對反恐訓練提出看法。圖／翻攝自石明謹臉書

石明謹預測，未來很大機率會由各分局輪流舉辦「反恐演練」，要求每個員警半年上一次課、每年評比一次，「比聲音、比氣勢，大吼一聲比劃兩下，扮演歹徒的就會滾地哀嚎，滾得厲害的得高分，然後前三名分局的承辦人記嘉獎，組長記小功」。

石明謹呼籲，這類的作秀演練恐讓員警還是不知道自己在幹嘛，還是先把原本的事情做好比較重要。



