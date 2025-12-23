賴清德下令強化無差別攻擊應變能力 劉世芳：提升裝備、訓練與演習

總統賴清德召開全社會防護韌性委員會，要求中央地方展現團結精神，共同檢討、改進並建立制度，提升隨機襲擊的應變能力。（總統府提供）

總統賴清德召開全社會防護韌性委員會，要求中央地方展現團結精神，共同檢討、改進並建立制度，提升隨機襲擊的應變能力。內政部長劉世芳報今報告，將統合警消各單位，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域或活動主辦單位保全人員，從裝備、訓練及演習，來強化危機應變能力。

賴清德今（23日）下午召開全社會防衛韌性委員會時，提及台北市上週發生隨機襲擊事件，他要求中央地方展現團結精神，共同檢討、改進並建立制度，提升隨機襲擊的應變能力，以快速因應危機。劉世芳說明，今年3月台南社會防衛韌性演練與2025城鎮韌性演習，共計11場，動員了4.6萬人次，這讓各類民力實際參與演練，檢視訓練跟任務執行流程。

劉世芳表示，民防團隊訓練已達28萬人次，現役役男1萬1,653人取得EMT-1、防災士、志願服務手冊等三項證照；而備役役男EMT-1繼續教育訓練參訓9,600多人，防災士參訓1萬4,240人；全台防災士已經完成訓練達到10萬9,031人，且已取得證照人數達9萬4,102人。此外，全台368鄉鎮市區都已成立公所防災協作中心，主要是綜整地區人力資源及培力，規劃納入替代役人力應用，以利災時協助疏散撤離、避難收容及物資發放。

劉世芳指出，政府持續鼓勵關鍵基礎設施（特種防護團）、企業團體成立台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT），以提升災害發生時的自助與互助能力，2024年起開始組建成立90隊，目標2028年要成立320隊。此外，內政部邀提升與國防部的合作，充實動員資訊資訊整合系統，落實民力召集作業程序；對於「台灣全民安全指引」普發至全國980萬戶，目前已完成680萬戶發放作業，今年底前會與全國16縣市公廟合作進行宣講，透過社區影響力，推廣全民安全觀念。

劉世芳表示，要強化民眾意識，以穩定社會秩序，透過全社會防衛韌性宣導，運用情境話說明，發展政府及民眾共同行動準則，降低事件發生的恐慌及誤判情勢，也培養民眾自救與互助，強化假訊息辨識與反制能力，以穩定社會秩序。至於對於無差別攻擊事件，劉指出，對於社會民心造成巨大衝擊，政府將統合警消各單位，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域或活動主辦單位保全人員，從裝備、訓練及演習，來強化危機應變能力，形成多層次社會安全防護網絡。

