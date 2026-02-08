賴清德下午赴台中與「黨核心密會」 何欣純曝開會主題

即時中心／徐子為、魏熙芸報導



總統身兼民進黨主席的賴清德今（8）天下午到台中市，與民進黨台中市長參選人何欣純、及台中市的黨內核心人士座談，地點選在何欣純位在南屯路的「市政辦公室」，稍早會談結束，何欣純出面受訪指出，賴總統很關心台中，也關注台中選情，而何有信心她定能贏下台中這一仗。





何欣純會後受訪表示，關於與賴清德的閉門談話內容，總統是很關心台中，其中產業最關心關稅談判，台中產業重鎮，總統有花了一點時間解釋台美關稅協議過程，以及談判結果，也希望國會盡速通過。



另外，何也透露，賴也關心台中選情，議員提出中央好的政策要宣傳，要怎麼檢討改進，落地落實，讓大家有感。



針對國民黨台中市長人選「難產」，何欣純表示，她本人有信心能贏下台中，大步向前，不過這次會談並未談到此議題。她個人認為，各政黨有遊戲規則，她沒辦法評論，不過她看到很多市民反映藍營「姊弟之爭」，或跟鄭麗文主席對話都能看出政治算計，給人民觀感不好，她盼還是能回歸市政，讓台中更好、台灣更好，才是國人關心的。



總統府資政沈國榮則是轉述產業界心聲，指出過去經濟成長8.6%台灣史上高峰，而過去馬總統一直在講的「633」，在小英總統與賴總統任內陸續完成了；也強調希望說台美談判送立法院後能趕快通過，不要重蹈韓國的覆轍，以避免讓中台灣產業陷入更大的危機，不要讓沒疊加的15%關稅再有變數。

總統府資政沈國榮。（圖／民視新聞）





何欣純強調，賴清德非常關心台中，尤其是台中的傳統產業，賴希望黨公職能夠好好宣傳，讓中小微型企業知道，政府日前通過931億特別預算，其中，有很多是補助中小企業，對台灣、台中很重要。













