賴清德下周一邀三院長國政茶會 府：意外、不解韓國瑜不克出席
行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲將出席
總統賴清德預定下周一（15日）邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶敘。總統府發言人郭雅慧今晚表示，總統日前當面邀請韓國瑜依據憲法進行院際協商，但韓國瑜主動提議改茶敘，總統允諾進行安排；韓國瑜稍早忽然表達不克出席，府方感到意外與不解，將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會。
另外，行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲皆表示將出席，且盼能促進院際溝通。
郭雅慧晚間表示，為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全的挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統預定在15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。
郭雅慧說明，財政健全穩定是推動福國利民政策的基石；守護民主憲政是邁向永續台灣的路徑，鑒於當前朝野互動情勢，總統盼建構對話橋梁，誠摯邀約三院院長撥冗出席，以全民福祉為優先，坦誠交換意見，共同因應當前挑戰。
她指出，對於立法院長韓國瑜稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府祕書長潘孟安日前面邀立法院長韓國瑜依照憲法進行院際協商，韓國瑜主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排。
郭雅慧表示，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓國瑜能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。
行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，卓榮泰由衷感謝賴清德總統以全民福祉為優先，促進院際溝通，以守護國家民主憲政制度並健全國家財政發展，將會出席國政茶會，期盼能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。
考試院也透過媒體群組說明，周弘憲非常感謝賴清德總統邀請茶敘討論重大國政議題，促進院際溝通對話，當天將會出席，盼尋求更大的院際合作空間。
10日世界人權日恰逢民主基金會公開活動時，賴清德與兼任民主基金會董事長韓國瑜同場，兩人深入交談後，韓國瑜建議改以茶會形式輕鬆為宜，賴清德也表達尊重其意見，並交由潘孟安協調形式後，送出公文進行正式邀請，盼促成會商。
韓國瑜今天晚間6時30分出席立法院耶誕福音傳愛晚會，在國民黨立委賴士葆陪同下進場，面對記者詢問是否出席總統賴清德邀約的國政茶會，他僅以「謝謝」回應。
